Синоптик Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что по-июльски тёплая погода ожидается в Москве в конце текущей и начале следующей недели.

«Погода во второй половине недели и в начале следующей достаточно однородна — хорошая погода, характерная для июля. Она очень опережает климат», — цитирует его ТАСС.

Синоптик отметил, что температура воздуха днём в пятницу может прогреться до +29 °C.

Вильфанд спрогнозировал открытие пляжного сезона в столице в середине следующей недели.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в регионах этим летом.

Он также спрогнозировал погоду на черноморском побережье в ближайшие дни.