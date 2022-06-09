Синоптик Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в Москве
«Погода во второй половине недели и в начале следующей достаточно однородна — хорошая погода, характерная для июля. Она очень опережает климат», — цитирует его ТАСС.
Синоптик отметил, что температура воздуха днём в пятницу может прогреться до +29 °C.
Вильфанд спрогнозировал открытие пляжного сезона в столице в середине следующей недели.
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в регионах этим летом.
Он также спрогнозировал погоду на черноморском побережье в ближайшие дни.