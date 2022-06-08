Вильфанд рассказал о погоде на Черноморском побережье в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на Черноморском побережье в ближайшие дни.
Вильфанд рассказал о погоде на Черноморском побережье в ближайшие дни
  • РИА Новости

«Очень хорошая погода на юге европейской территории страны. Это касается и Краснодарского края, и Ставрополья, и Крыма. Осадки будут там в ближайшие десять дней. Лето — это сезон с максимальным количеством дождей. Но всё-таки осадков будет около нормы и даже меньше», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, через пять-шесть дней температура воды в приморских городах будет превышать +20 °С, то есть купальный сезон можно начинать в третьей пятидневке июня.

«Температура воздуха в этих регионах уже превышает норму. Днём воздух прогревается до +32 °С», — отметил Вильфанд.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидаются резкое похолодание и дожди.

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