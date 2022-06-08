Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве до конца недели

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе до конца недели.

По мнению синоптика, сейчас «стоит область повышенного давления».

«До субботы давление будет расти, потом немножко падать, в связи с чем хорошая погода» — отметил Цыганков.

До выходных, по его словам, осадков не ожидается. Кратковременный дождь пройдёт 13 июня.

«Выходные хорошие, летние. В четверг и пятницу будет самая высокая температура, днём — +26...+28 °С. В субботу чуть прохладнее — +23...+25 °С, в воскресенье и понедельник — +21...+26 °С», — сказал он.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в средней полосе России в ближайшие месяцы.