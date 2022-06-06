Синоптик Леус рассказал о погоде в средней полосе России в ближайшие месяцы

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в средней полосе России в ближайшие месяцы.

«Если говорить о средних показателях, то чем дальше к концу лета, тем будет теплее. Июнь будет лишь на градус теплее средних значений, июль — чуть больше, чем на градус, а в августе отклонение температуры от климатической нормы станет наиболее заметным и составит примерно 1,5 — 2 градуса», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Леус, погода становится более неустойчивой и часто меняется, и то же самое возможно этим летом. Другими словами, летний сезон ожидается с частыми и резкими сменами погоды.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал погоду в городе.