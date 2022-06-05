В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Алекс»

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Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что тропический шторм «Алекс» сформировался в Атлантическом океане и движется в сторону Бермудских островов.
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Алекс»
  • AP
  • © Mark Tatem

Как указывает ТАСС, об этом американское ведомство написало в своих соцсетях.

«Спутниковые снимки... показывают, что бывший потенциальный тропический циклон номер один сформировал выраженный центр и стал тропическим штормом «Алекс», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 23,6 м/с.

31 мая сообщалось, что ураган второй категории «Агата», который сформировался над Тихим океаном, достиг берегов Мексики.

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