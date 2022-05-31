Ураган «Агата» достиг территории Мексики

Ураган второй категории «Агата», который сформировался над Тихим океаном, достиг берегов Мексики, сообщает метеорологическая служба страны.

«В 15:30 [23:30 мск] ураган второй категории «Агата» вышел на сушу в районе населенного пункта Редонда в муниципалитете Сан-Педро-Почутла в штате Оахака», — приводит ТАСС сообщение службы в Twitter.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 46 м/с с порывами до 57 м/с.

Для населения подготовлено 203 убежища.

Ранее управление гражданской обороны Мексики сообщило, что власти страны объявили наивысший уровень угрозы в ряде районов штата Оахака на юге страны в связи с приближением урагана «Агата».