У стен Михайловского замка исполнят «Оду Петру Великому»
- РИА Новости
«Благодаря таланту ведущего, народного артиста России Николая Бурова, перед мысленным взором зрителей оживут не только музыкальные картины великих реформ Петровской эпохи, но и забавные, трогательные истории», — приводит «Российская газета» сообщение НП Dance Open, которое является организатором проекта.
Отмечается, что в проекте примут участие оперные исполнители Екатерина Сергеева и Алексей Тихомиров.
Прозвучат фрагменты всемирно известных произведений Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Доницетти и Глиэра.
Ранее сообщалось, что в Севастополе стартовал театральный фестиваль для детей «Сказочное королевство».