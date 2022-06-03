У стен Михайловского замка исполнят «Оду Петру Великому»

В субботу, 11 июня, у стен Михайловского замка в Санкт-Петербурге прозвучит «Ода Петру Великому» в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

«Благодаря таланту ведущего, народного артиста России Николая Бурова, перед мысленным взором зрителей оживут не только музыкальные картины великих реформ Петровской эпохи, но и забавные, трогательные истории», — приводит «Российская газета» сообщение НП Dance Open, которое является организатором проекта.

Отмечается, что в проекте примут участие оперные исполнители Екатерина Сергеева и Алексей Тихомиров.

Прозвучат фрагменты всемирно известных произведений Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Доницетти и Глиэра.

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