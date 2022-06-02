В Севастополе стартовал театральный фестиваль для детей «Сказочное королевство»

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Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» открылся в Севастополе.
В Севастополе стартовал театральный фестиваль для детей «Сказочное королевство»
  • РИА Новости

В нём принимают участие профессиональные театральные коллективы России, создающие спектакли для детей и молодёжи, сообщает ИА SevasropolMedia со ссылкой на сайт правительства.

Фестиваль проходит в Севастополе в шестой раз. В этом году 18 спектаклей привезли из 12 регионов страны.

«Изюминкой в этом году станет первый фестиваль уличных театров, который пройдёт 4 июня», — рассказала директор департамента культуры города Ирина Романец.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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