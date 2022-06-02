Открытие нового сезона зала «Зарядье» пройдёт 4 сентября

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Открытие нового сезона зала «Зарядье» состоится 4 сентября. В рамках события выступит оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.
Открытие нового сезона зала «Зарядье» пройдёт 4 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу концертной организации.

В сезоне будут представлены новые авторские проекты. Гендиректор «Зарядья» Ольга Жукова отметила, что прозвучат произведения симфониста Густава Малера.

К 150-летию Сергея Рахманинова подготовлен ряд проектов под хештегом #рахманинов150.

Кроме того, 19 сентября состоится концерт, посвящённый 90-летию Владимира Федосеева. Также запланированы концерты в сотрудничестве с исследователем русского фольклора Сергеем Старостиным.

Тем временем 1 июня в Калининграде открылся фестиваль классической музыки «Кантата», передаёт «Взгляд».

Автором и модератором концерта — посвящения Сергею Дягилеву в честь 150-летия со дня его рождения стала оперная певица Любовь Казарновская.

Ранее сообщалось, что в Севастополе стартовал театральный фестиваль для детей «Сказочное королевство».

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