Археологи передадут 20 предметов из детской коллекции находок XVI—XIX веков Музею Москвы

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Столичные археологи отреставрировали детские артефакты XVI—XIX веков, 20 из них передадут в фонд Музея Москвы.
Археологи передадут 20 предметов из детской коллекции находок XVI—XIX веков Музею Москвы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«В Москве буквально на каждой площадке, где проводятся археологические работы, специалисты находят предметы, связанные с детьми, их досугом. В основном это, конечно, глиняные игрушки-свистульки в виде разных зверей, например медведей, коней, баранов и других животных», — поделился глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Всего в этом году археологи отреставрировали 20 предметов из детской коллекции находок. Среди них есть также артефакты, которые относятся к XIX веку.

Большую их часть специалисты обнаружили во время раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал новый археологический сезон — в 2022 году планируется провести работы более чем на 650 площадках.

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