В Москве стартовал новый археологический сезон — в 2022 году планируется провести работы более чем на 650 площадках.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Прошлый год в Москве стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Этот год обещает быть не менее интересным, у столичных археологов большие планы», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, за пять месяцев 2022 года выдано 17 открытых листов на археологические полевые работы.

Как отметил Емельянов, с начала года археологи нашли свыше 6000 интересных предметов, а в целом за последние 11 лет — около 80 тыс. старинных находок.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что реставраторы передадут музеям Москвы коллекцию старинных предметов.