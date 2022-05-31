Синоптик Макарова рассказала о погоде в Москве в начале лета
«Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра», — цитирует РИА Новости Макарову.
По её словам, 1 июня воздух прогреется до +22...24 °C, к выходным похолодает до +17...22 °C.
Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.