Синоптик Макарова рассказала о погоде в Москве в начале лета

Короткая ссылка
В начале июня погода в Москве будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди и грозы, заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра», — цитирует РИА Новости Макарову.

По её словам, 1 июня воздух прогреется до +22...24 °C, к выходным похолодает до +17...22 °C.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить