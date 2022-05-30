Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели

Короткая ссылка
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в конце недели.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что к пятнице, 3 июня, в регион придут дожди и холодный фронт.

«В первые дни календарного лета можно рассчитывать на тёплую погоду, температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, а днём — до +19...+24 °С. Но в пятницу в регион придут холодный фронт и дожди, поэтому ночью станет прохладнее — +9...+14 °С», — уточнила Позднякова.

По её словам, днём температура воздуха составит +18...+23 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить