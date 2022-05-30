Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в конце недели.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что к пятнице, 3 июня, в регион придут дожди и холодный фронт.

«В первые дни календарного лета можно рассчитывать на тёплую погоду, температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, а днём — до +19...+24 °С. Но в пятницу в регион придут холодный фронт и дожди, поэтому ночью станет прохладнее — +9...+14 °С», — уточнила Позднякова.

По её словам, днём температура воздуха составит +18...+23 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.