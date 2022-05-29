Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в Московском регионе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе на следующей неделе.

«У нас идёт, так сказать, приток тёплого воздуха... Сегодня проходят остатки атмосферного фронта, поэтому переменная облачность, дождь местами может быть, температура в пределах +16...+18 °C», — пояснил эксперт.

По словам синоптика, до пятницы следующей недели жителям столицы стоит ожидать переменную облачность, небольшой дождь.

«Температура будет чуть-чуть даже выше нормы где-то 31 мая—1 июня, дневная температура будет в пределах +18...+21 °C, ночная +8...+10 °C», — рассказал Цыганков.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление до +18 °C в Карелии в конце мая.