Синоптик Паршина спрогнозировала погоду в европейской части России в июне

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала погоду в европейской части России в июне.
Синоптик Паршина спрогнозировала погоду в европейской части России в июне
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«Наши специалисты по долгосрочным прогнозам погоды предполагают, что в начале июня опять похолодает и лето календарное может начаться не очень тепло. Что касается прогноза в целом, то июнь ожидается обычным, в рамках климатической нормы», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, в средней полосе можно ожидать +20...+25 °С днём, на юге — +27...+32 °С, а в северных районах — +17...+22 °С.

Ночные температуры в средней полосе составят +8…+13 °С, на юге — +17…+19 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области предупредили о сильном ветре 26 и 27 мая.

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