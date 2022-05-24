Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на европейской территории России летом.

«Если говорить про лето, то в целом на европейской территории России оно ожидается по температурному режиму около и выше нормы, то есть не холодное», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Вильфанд, возможны периоды очень жаркой погоды и периоды понижения температуры.

Что касается мая, то он заметно ниже нормы.

«В Москве, например, температура ниже многолетних климатических значений на два градуса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер на фоне потепления.