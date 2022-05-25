Фестиваль театров малых городов России откроется 29 мая в Нижнем Тагиле

Фестиваль театров малых городов России пройдёт с 29 мая по 5 июня в Нижнем Тагиле.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Ожидается, что на фестиваль приедут 16 творческих коллективов из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Якутии, Пермского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краёв, а также из Свердловской, Кемеровской, Самарской и Волгоградской областей.

В жюри входят заслуженный деятель искусств России Николай Коляда, народная артистка России Ольга Остроумова, режиссёр Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович и ведущие театральные критики.

Спектакли-лауреаты будут показаны на сцене Театра наций в Москве.

Ранее художник по костюмам Татьяна Ногинова, лауреат премии «Золотая маска», рассказала о работе над спектаклем «Дон Кихот Ламанчский» Людвига Минкуса в Самарском академическом театре оперы и балета.