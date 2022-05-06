Художник по костюмам Ногинова рассказала о работе над спектаклем «Дон Кихот» в Самаре

Художник по костюмам, лауреат «Золотой маски» Татьяна Ногинова рассказала о работе над спектаклем «Дон Кихот Ламанчский» Людвига Минкуса в Самарском академическом театре оперы и балета.

Об этом сообщает volga.news.

Редакцию оригинальной постановки Александра Горского создаст Юрий Бурлака, с которым Ногинова уже работала над «Дон Кихотом» в 2019 году.

«Это совсем другая версия. Прежде всего, в хореографическую режиссуру будут внесены несколько изменений и включены некоторые дополнения. Появятся новые персонажи из балета 1900 года, который мы стараемся аккуратно реконструировать на сцене Самары», — заявила Ногинова.

По её словам, создатели спектакля ничего не меняют у Сервантеса — в основе всё те же события.

«Мы находимся в Испании, видим историю несчастного рыцаря Дон Кихота и дамы его сердца Дульсинеи Тобосской», — добавила художник.

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