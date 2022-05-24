В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Ночью и утром 25 и 26 мая местами возможны заморозки на почве до -1 °С.

Также стало известно, что в Ульяновской области объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за ухудшения погоды, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, ночью и утром 25 и 26 мая местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.