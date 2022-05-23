Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Начиная со вторника и до конца недели Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Поэтому будет облачно, будут идти небольшие, кратковременные дожди. Во вторник даже не исключаю, что в утренние часы местами к северу — северо-востоку к дождю будет примешиваться кратковременный мокрый снег», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, во вторник ночью температура воздуха составит +1...+6 °С, днём — +5...+10 °С.

В среду ночью ожидается +1...+3 °С, днём — +8...+13 °С.

В конце рабочей недели возможно небольшое потепление. В четверг прогнозируется +2...+7 °С, днём — +13...+18 °С.

«В пятницу потепление продолжится и достигнет +11 °С ночью и +13...+18 °С днём. В субботу будет +6...+11 °С ночью и +13...+17 °С в дневные часы. В воскресенье — +5...+10 °С ночью, днём — +15...+20 °С», — отметил Тишковец.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер на фоне потепления.