В Тюменской области пройдут мероприятия по случаю Дня славянской письменности и культуры

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В Тюмени подготовили праздничную программу «Сокровища родного слова», приуроченную к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.
В Тюменской области пройдут мероприятия по случаю Дня славянской письменности и культуры
  • Gettyimages.ru
  • © Mohamad Ridzuan Abdul Rashid / EyeEm

Об этом пишет Вслух.ру.

Губернатор региона Александр Моор поздравил жителей с праздником, отметив, что культурное наследие России — «величайшая и фундаментальная ценность, которая укрепляет мир и согласие, объединяет многонациональный народ страны».

Как информирует megatyumen.ru, в Тюменской филармонии по случаю праздника пройдёт бесплатный концерт.

Всего в Тюменской области в связи с Днём славянской письменности и культуры запланировано более 350 событий.

Ранее сообщалось, что в культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдёт более 300 мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры.

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