В Подмосковье проведут более 300 мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры
- РИА Новости
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Об этом информирует «Радио 1».
Праздник отмечается в России 24 мая — в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей славян.
«Этому празднику посвящены фестивали, выставки, мастер-классы, лекции, игровые программы, театрализованные представления, тематические концерты и многое другое», — уточнили в ведомстве.
Ожидается, что в культурных мероприятиях примут участие более 70 тыс. человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прошла акция «Ночь музеев».