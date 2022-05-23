В Подмосковье проведут более 300 мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры

В пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области сообщили, что в культурно-досуговых учреждениях региона пройдёт более 300 мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры.

РИА Новости

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Об этом информирует «Радио 1». Праздник отмечается в России 24 мая — в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей славян. «Этому празднику посвящены фестивали, выставки, мастер-классы, лекции, игровые программы, театрализованные представления, тематические концерты и многое другое», — уточнили в ведомстве. Ожидается, что в культурных мероприятиях примут участие более 70 тыс. человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прошла акция «Ночь музеев».