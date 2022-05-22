Синоптик Макарова рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в начале следующей недели.

«На Европейскую Россию опускается холод северных широт. Прохладная погода удерживается на достаточно большой части Европейской России. По нашему прогнозу, прохладной будет и вся декада», — рассказала синоптик.

По её словам, в начале недели отставание от климатической нормы будет составлять порядка пяти градусов, а к концу недели оно сократится до двух градусов.

«Погода в начале недели будет преимущественно без осадков, так как у нас ещё сохранится влияние антициклона. Циклоны далёко не уходят от Москвы, они остаются кружить над Европейской Россией... С понедельника по среду ветер будет северным порывистым, местами до 15 м/с. Ночи будут не такими прохладными. В ночь на понедельник в Москве +2...+4 °C, а вот затем будет немножко теплее +4...+9 °C. Максимальная дневная температура в начале недели — около +15 °C», — отметила Макарова.

Она также добавила, что в четверг ветер изменится на юго-западный, и москвичи могут почувствовать изменение характера погоды.

«Ожидается повышение дневной температуры до +15...+21 °C, что будет уже ближе к средним многолетним значениям, но всё ещё немного ниже них», — заключила собеседница RT.

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