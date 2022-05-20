Метеоролог Старков рассказал о погоде в Центральной России в конце мая

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в регионах Центральной России в конце мая.

«Днём будет по-прежнему от +13 до +15 °С, что значительно ниже нормы и сильно отстаёт от наших желаний. На юге европейской части России — в Нечерноземье и более южных областях — пройдут дожди. Там ночная температура будет колебаться от 6 до 8 °С выше нуля и днём по-прежнему будет холодно — +12 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, на следующей неделе характер погоды не изменится: будет пара тёплых дней, температура приблизится к +20 °С, но это единичный случай, и пока «тепла на горизонте не видно».

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с URA.RU спрогнозировала мокрый снег в ряде регионов.