В ЯНАО ожидаются дожди со снегом и ветер до 20 м/с

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По данным Обь-Иртышского УГМС, в предстоящие выходные дни в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается сильный ветер, а местами — мокрый снег и дождь.
В ЯНАО ожидаются дожди со снегом и ветер до 20 м/с
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Об этом сообщает URA.RU.

«В пятницу, 20 мая, днём и ночью будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный от 8—13 до 15—20 м/с. Температура воздуха достигнет +10 °С», — говорится в прогнозе.

В субботу, 21 мая, прогнозируются небольшие осадки, температура воздуха местами до +14 °С.

В воскресенье днём +18 °С. Ветер северный 8—13 м/с, в отдельных районах 15—20 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал холодную погоду на европейской территории России в ближайшие дни.

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