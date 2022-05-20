В ЯНАО ожидаются дожди со снегом и ветер до 20 м/с
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Об этом сообщает URA.RU.
«В пятницу, 20 мая, днём и ночью будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный от 8—13 до 15—20 м/с. Температура воздуха достигнет +10 °С», — говорится в прогнозе.
В субботу, 21 мая, прогнозируются небольшие осадки, температура воздуха местами до +14 °С.
В воскресенье днём +18 °С. Ветер северный 8—13 м/с, в отдельных районах 15—20 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал холодную погоду на европейской территории России в ближайшие дни.