В ЯНАО ожидаются дожди со снегом и ветер до 20 м/с

По данным Обь-Иртышского УГМС, в предстоящие выходные дни в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается сильный ветер, а местами — мокрый снег и дождь.

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