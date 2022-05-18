Метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду в регионах России на ближайшие дни

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал погоду в регионах России на ближайшие дни.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду в регионах России на ближайшие дни
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В беседе с Пятым каналом он заявил, что на европейской территории России к западу от Урала ожидается холодная погода, причём с аномальными температурами до +3...+5 °С и ниже.

В азиатской части температуры, наоборот, ожидаются высокими. К востоку от Урала прогнозируется +25...+30 °С.

В Москве и Санкт-Петербурге, отметил Шувалов, воздух прогреется до +12...+15 °С в пятницу днём. Такая погода может сохраниться и в выходные.

«Все мы оказываемся в плену такого холодного мешка, который сформировался на высоте. По северо-западной периферии — более холодный воздух, поэтому у нас погода отнюдь не майская», — пояснил Шувалов.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области предупредили об аномальных дождях, грозах и граде 19 мая.

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