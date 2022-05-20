Метеоролог Шувалов спрогнозировал начало потепления в Москве с 24 мая

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в ближайшее время в Москве и Московской области.

«Ночные температуры на ближайшие несколько суток +2...+4°С. Дневная температура будет невысокой. Тот циклон, который будет в основном диктовать погоду над Поволжьем и Уралом, по его западной периферии будет поступать холодный воздух. +11...+15°С — это тот максимум, на который можно рассчитывать в выходные», — рассказал метеоролог.

По его словам, потепление начнётся со вторника, 24 мая, и пойдёт «уверенными темпами, без отступлений назад».

«Во вторник в Москве +16…+18 °С, а в дальнейшем подбирается к +20 °С, и в самом конце месяца перевалит через +20 °С», — заключил Шувалов.

Ранее завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала мокрый снег в ряде регионов.