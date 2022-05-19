Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

По его словам, 25 и 26 мая температура воздуха в городе повысится. Днём ожидается +18...+23 °С, переменная облачность, местами дождь. Ночью +5...+8 °С, возможно +10 °С.

«Тепло если и выйдет, то оно может задержаться на 4 — 5 дней. 26—27, может быть, ещё 28 и 29 мая. А там всё зависит от того, как быстро проскочит циклон. Есть вероятность, что если мы уйдём в тыл циклона, то будет похолодание день или два», — сказал Цыганков в беседе с сайтом «Москва 24».

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил, что в столице ожидается хорошая погода.

«Сегодня последний дождливый день. С завтрашнего дня станет малооблачно и солнечно», — сообщил он.

Как отметил эксперт, сильного тепла не будет из-за восточного ветра, но можно рассчитывать на температуру воздуха до +15 °С.

Ранее синоптики Приморского края рассказали о том, какую погоду стоит ожидать жителям региона в июне 2022 года.