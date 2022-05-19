Синоптик Паршина спрогнозировала мокрый снег в ряде регионов России

Завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала мокрый снег в ряде регионов.

«Мокрый снег может пойти уже в ближайшее время, 20 — 21 мая, коснётся это Предуралья, Пермского края, Удмуртии, Кировской области, ХМАО», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, температура ночью может составить около 0...-3 °С, днём +3...+10 °С.

Как пояснила Паршина, похолодание связано с циклоном.

«20 — 21 мая ожидаются заморозки, ночью до 0 °С, в центральных областях России, касается это в основном северной части Московской области. В целом, холодная погода сохраняется в столице России, температура отстаёт от климатической нормы. Потепление откладывается чуть ли не до конца мая», — сообщила эксперт.

Она добавила, что в конце месяца возможно похолодание в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал погоду в регионах России на ближайшие дни.