Автор кулинарных книг Обухова рассказала о лучшем сочетании продуктов

Короткая ссылка
Автор кулинарных книг Елена Обухова рассказала о лучшем сочетании продуктов.
Автор кулинарных книг Обухова рассказала о лучшем сочетании продуктов
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Самый любимый продукт для меня — это творог. Мне кажется, что творог сочетается практически со всеми продуктами, он хорош и в десертах, и в несладкой выпечке», — заявила она в беседе с kp.ru.

Как отметила Обухова, она сама любит еду из простых продуктов, но вкусно приготовленную.

«Искусственно стать хорошей хозяйкой невозможно, нужно очень сильно любить своих родных и близких, которым вы готовите, любить именно процесс создания блюд, как создание фотографии. Это тоже искусство. Еда без души безвкусна», — добавила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить