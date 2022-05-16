Автор кулинарных книг Обухова рассказала о лучшем сочетании продуктов

Автор кулинарных книг Елена Обухова рассказала о лучшем сочетании продуктов.

«Самый любимый продукт для меня — это творог. Мне кажется, что творог сочетается практически со всеми продуктами, он хорош и в десертах, и в несладкой выпечке», — заявила она в беседе с kp.ru.

Как отметила Обухова, она сама любит еду из простых продуктов, но вкусно приготовленную.

«Искусственно стать хорошей хозяйкой невозможно, нужно очень сильно любить своих родных и близких, которым вы готовите, любить именно процесс создания блюд, как создание фотографии. Это тоже искусство. Еда без души безвкусна», — добавила она.

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