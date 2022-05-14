На Камчатке ликвидировали пятно нефтепродуктов
«Камчатские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты», — говорится в сообщении.
Было использовано 90 кг сорбента и задействовано пять единиц техники.
Отмечается, что угрозы для окружающей среды нет.
Ранее в Росприроднадзоре заявили, что в 2021 году экологии России, по предварительным подсчётам, был нанесён ущерб в размере около 40 млрд рублей, что является небывалым для службы показателем. Как отметила глава ведомства Светлана Радионова, эта сумма ещё «не предъявлена» бизнесу, она будет уточняться.