В Башкирии произошёл прорыв нефтепровода

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На площади 500 кв. м произошёл прорыв нефтепровода в Аургазинском районе Башкирии.
В Башкирии произошёл прорыв нефтепровода
  • Gettyimages.ru
  • © James L. Amos

Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

«Прокуратура Аургазинского района проводит проверку в связи с загрязнением земельного участка нефтепродуктами. По предварительным данным, утром 4 мая 2022 года рядом с деревней Кшанны произошёл прорыв нефтепровода. Площадь разлива составила более 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку по факту соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Прокурор Аургазинского района Александр Фадеев выехал на место для установления причин произошедшего.

Ранее в Росприроднадзоре заявили, что в 2021 году экологии России, по предварительным подсчётам, был нанесён ущерб в размере около 40 млрд рублей, что является небывалым для службы показателем. Как отметила глава ведомства Светлана Радионова, эта сумма ещё «не предъявлена» бизнесу, она будет уточняться.

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