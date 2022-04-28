«У меня есть цель — захватить экраны»: Никита Кологривый — о славе, творческих планах и сериале «Два холма»

28 апреля на видеосервисе START состоялась премьера комедийного фантастического сериала «Два холма» о жизни при матриархате. Исполнитель главной роли Никита Кологривый в интервью RT рассказал о своём герое, съёмках проекта, постановке трюковых сцен и об отношении к патриархату и матриархату. Также он объяснил, как пришёл в актёрскую профессию, и поделился творческими планами.

— Никита, расскажите о вашем герое в сериале «Два холма». Он живёт в будущем при матриархате. Каково ему?

— Ему одиноко, потому что он находится в таком мире. В этом и вся проблема персонажа — духом он из Двух Холмов, а телом находится у приматов, так скажем, за элитарным миром, выброшенный на какую-то помойку. Ему, конечно, это не нравится, он мечтает попасть в Два Холма, увидеть, как там живут. Он знает, что там одни девушки, и, естественно, ищет любви.

— Как по-вашему, чем он отличается от обычного мужчины, который живёт в нашем обществе? Матриархат как-то меняет его?

— Думаю, нет. Он является олицетворением отбросов общества, приматов, что, конечно, своеобразно влияет на его поведение. Но всё-таки он у меня позитивный персонаж — с мечтой, с внутренней целью, со стержнем. Он не унывает от этих фактов, а скорее использует их для своей пользы. Он у меня хитрец.

— Расскажите, как и где проходили съёмки. Снимали больше на натуре или на хромакее? Всё-таки это фантастика...

— В основном натура. Это было в Подмосковье, в потрясающе красивых местах, а также в Краснодаре — в парке Галицкого, где выстроили целую декорацию. Были и павильонные съёмки, там всё отстроили специально очень классно, качественно. В общем, были созданы все условия для нашего существования в кадре.

— И все футуристичные детали, которые видно уже в трейлере, были отстроены?

— Конечно. Они парят, всё приходит в движение.

— Вам довелось участвовать в каких-то сложных трюках?

— Это вообще непростой проект. Здесь мы постоянно прыгали, ездили на мотоциклах, велосипедах, дрались, нас сбивала машина. Мы старались всё делать сами. Естественно, опасные трюки ставили каскадёры, но элементарные вещи старались делать мы. Это был во всех смыслах насыщенный проект. Тут даже банальные вещи не хочется говорить — всё было так, как должно быть в хорошем, дорогом, масштабном сериале.

— Вы сами стремились участвовать в трюках или так изначально предполагалось?

— Я, если честно, не стремлюсь в них участвовать — это не моё дело, не моя профессия. Можно стремиться, а потом не работать очень долгое время, поэтому я стараюсь советоваться с профессионалами. Мы всё делали с разрешения каскадёров. Падения, кувырки, драки — ребята всё выстраивают, следят, а мы выполняем. Геройства там не было.

© Из личного архива Никиты Кологривого

— Судя по трейлеру, сериал очень смешной. Съёмки проходили в такой же весёлой атмосфере?

— Ужасные были съёмки: все плакали, ссорились и дрались. Конечно же, нет. Там такой состав — актёры работали в комедиях, команда снимала комедии, продюсеры тоже на них воспитаны. Они знают своё дело. Теперь посмотрим, как отреагирует зритель.

— Несмотря на комедийный тон, в сериале поднимается много важных, серьёзных тем — гендерное равенство, злоупотребление властью и прочее. Как вы считаете, что особенно важного и полезного из этой истории может извлечь зритель?

— Я думаю, он просто обратит внимание на себя. Это полезно всегда и всем — посмотреть со стороны на какие-то вещи, над которыми мы с ребятами посмеялись в сериале.

— Это связано с отношениями?

— Это связано со всем — с жизнью, отношениями, двойными стандартами, провокациями... Мы смеёмся над тем, как люди сами себя могут придумать, легко ведутся на какие-то указания, ссорятся, не зная причины происходящего. Там очень много социальных проблем, личных, много сказано о любви, мы шутим над всякими гендерными вопросами — и так далее. В общем, смеёмся над всем тем, что мир ругает.

— Вы сами, работая над этой историей, открыли что-то новое в себе, в окружающих?

— Прежде всего открыл для себя первую главную роль, что мне очень понравилось. В то же время столкнулся с трудностями — с большим количеством текста, работы, много времени проводил в кадре. Также открыл для себя новых людей, потрясающую команду и будущие перспективы — вот что самое ценное.

— Когда вы думаете, стоит ли принять участие в том или ином проекте или нет, часто руководствуетесь тем, какие проблемы и вопросы он поднимает?

— Если честно, нет. Я просто читаю и понимаю, попадает ли мне, нравится ли по энергии, атмосфере, интересно ли. Так же, как я со стороны зрителя смотрел бы. О смыслах — уже потом. Наверное, постарше буду, тогда и задумаюсь. Пока я сам ничего не знаю и нахожусь в поиске.

© Из личного архива Никиты Кологривого

— А сейчас есть какая-то животрепещущая для вас тема, о которой вы бы очень хотели поговорить с экрана?

— Конечно, их полно. И у меня есть режиссёрские и продюсерские амбиции. Я надеюсь, что это делом скажу, а не словом.

— Уже двигаетесь в этом направлении?

— Двигаюсь, но пока нет явного результата, который я мог бы продемонстрировать. По крайней мере, я стараюсь уделять этому внимание — изучать вопрос, знакомиться с ребятами. Думаю, вскоре всё получится. Пока у меня есть цель — захватить экраны. Как только сделаю, буду двигаться дальше.

— Вы планируете получать дополнительное образование или предпочитаете учиться на площадке?

— У меня уже достаточно киношной практики, а учиться никогда не поздно. Если будет возможность, финансовая и временная, я пойду поучусь с большим удовольствием. Это никогда лишним не будет.

— Возвращаясь к теме «Двух холмов»: на ваш взгляд, какая форма общества оптимальнее, перспективнее — матриархат или патриархат?

— Я на этот вопрос не смогу ответить, потому что сам не знаю. Я не видел примеров матриархата. Если увижу и это будет достойно — пожалуйста, почему нет, какая разница. Я считаю, что во всём должен быть здравый смысл, а от кого он транслируется — совершенно неважно. Мы вместе живём в этом мире и в балансе (али в дисбалансе) так и будем жить в нём. Просто будут те, кто станет стараться искать гармонию, и те, кто будет создавать дисгармонию. Я предпочитаю относиться к первым.

— За последние два-три года с вашим участием вышло очень много ярких и громких проектов. Расскажите, как в связи с этим изменилась ваша жизнь? Чувствуете популярность? Стали чаще подходить на улицах, писать в социальных сетях?

— Это уже перестаёшь замечать со временем, становится естественным. Но я не скажу, что на улице ко мне подлетают миллионы людей. Так, кто-то узнаёт, я радуюсь. Иногда мне рассказывают про фильм, где я снимался, и смотрят на меня впритык, не понимают, что это я.

— Вы рассказываете тогда, что вообще-то это вы?

— Иногда, когда совсем похвастаться охота. Но чаще стараюсь ничего не говорить: не узнали — значит, не узнали.

— Как реагируете, когда подходят? Готовы пообщаться, сфотографироваться?

— Конечно, это же моя профессия. С адекватными людьми я всегда готов, а если пьяные, странные — нет.

© Виктор Кривогуз

— Также среди ваших работ есть роли в сериалах и фильмах, действие которых разворачивается в разные годы в прошлом. Как вы готовитесь к съёмкам в таких проектах? Что-то читаете, смотрите, чтобы понять эпоху?

— Да, но тут вот в чём дело: герой в фильме не играет эпоху, он в ней живёт. Нужно понять окружающий быт, чтобы погрузиться туда, говор отличается, а так всё то же самое. Даже если ты не подготовишься, то придёшь на площадку и тебе всё это расскажут, разжуют, покажут консультанты. Сценарий прочтёшь — уже история будет понятней. Но я стараюсь подпитываться, вдохновляться фильмами, какими-то референсами, историями из жизни.

— У вас уже есть любимая эпоха?

— Я не то что работал в этой эпохе, но очень хотел бы попытаться попасть в какую-то историю про викингов, про казаков. Мне нравятся исторические проекты.

— Вы снимаетесь в таком количестве проектов, потому что все они вам искренне интересны или вы просто трудоголик и рады сниматься как можно больше?

— Я скорее трудоголик, но как трудоголику может не нравиться его работа? Мне и проекты нравятся, так что тут два в одном. Просто нужно понимать, что работа не всегда может легко и хорошо даваться, не всегда всё будет гладко складываться. Посмотрите на всех успешных актёров — у них тернистый путь к славе и успеху. Я тоже хочу успеха и готов к любым неровностям. Я использую возможности, которые мне даёт жизнь. Раньше у меня их не было, да и сейчас особо нет такого, чтобы я выбирал: вот это мне дайте или то. Теперь всё будет понемногу меняться и, надеюсь, у меня появится возможность работать точечно, выбирать себе классные проекты, готовиться к одной роли, а не к восьми сразу. Но пока так, любишь кататься — люби и саночки возить.

— К восьми сразу? Одна не мешает другой?

— Кому-то, наверное, мешает.

— Вам легко удаётся абстрагироваться от одного образа и переключиться на другой?

— Да, это же игра. Я считаю, что актёр — это игрок. А если игрок будет тяжёлый, смурной, задумчивый, то какой он игрок? Надо весело хватать и делать, и всё. Ничего там такого сложного нет. Ещё если бы все вокруг были гениальные, тогда я понимаю. А так смотришь и думаешь: «И чего, и толку ты там готовился полгода? На экране не видно, потому что актёр ты плохой. Ты можешь готовиться хоть пять лет, но это ничего не изменит».

— Ещё с вашим участием анонсирован сериал «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» на необычную тему — он о перевозчике душ. Вам лично откликается эта тема?

— Я, наверное, во всё поверить могу. Вряд ли кто-то мужского пола перевозит людей на тот свет, но не исключено. По крайней мере, в кино я должен в это поверить.

— Пусть не в такой форме — перевозчик, — а в целом...

— Конечно. Вот, помните, Познеру говорят: «Христос воскрес!» Он отвечает: «Возможно». Я так же отвечу: «Возможно».

© Из личного архива Никиты Кологривого

— В сети есть информация, что вы раньше занимались спортом — боксом и плаваньем, даже стали КМС по боксу...

— Ой, чушь это, я не КМС, у меня первый спортивный разряд. Это так, для красного словца написали. КМС — очень достойное спортивное звание, его трудно получить, поэтому я на себя эти регалии не буду натаскивать. Но первый взрослый разряд у меня есть, этого тоже достаточно.

— Вы не задумывались о профессиональной спортивной карьере?

— Задумывался, поступал в педагогический, на тренера, хотел дальше боксировать и выступать. Но я не боксёр в душе, я актёр. Мне повезло, что я выбрал путь, который даёт мне больше сил. А спорт — это самодисциплина, выработка мужества. Я бесконечно благодарен боксу, и вообще любви к спорту. И я не только боксом занимался — и карате, и борьбой. Люблю я единоборства, и у меня много друзей из этой сферы.

— Спортивные навыки помогают Вам на съёмках?

— Да. Есть прекрасный фильм, называется «Русский рейд». Там я и многие замечательные актёры — Сергей Подольный, Илья Антоненко, Алексей Максименко… С нами чемпион мира по боям без правил Владимир Минеев снимался. И мы там все дерёмся.

Я в основном играю персонажей с наличием тестостерона, поэтому мне приходится часто драться, стрелять, ещё что-то делать. Поэтому, конечно, помогают и физические навыки, и психологические.

— Когда Вы как зритель смотрите фильмы с боевыми сценами, не критикуете из-за того, что всё сделано не так?

— Критикую. Это сразу видно.

— А можете привести пример фильма, где Вам такие сцены особенно не нравятся? Не из российских, чтобы никто не обиделся, из зарубежных.

— «Рокки». Сталлоне очень плохо боксирует. Но парадокс в том, что, посмотрев этот фильм, многие пошли заниматься боксом. Сыграл он классно, но боксировал плохо. Но ничего, я считаю, что он первопроходец, поэтому имеет право.

— Не так давно в соцсетях Вы писали, что своей профессией обязаны дедушке. Как он повлиял на ваш выбор?

— Он меня грамотно направил, предложил мне пойти в театральную студию, чтобы я обратил внимание на творчество. Я сходил, и там мне посоветовали поступать. Если бы не его наставление… А ещё он всячески меня направлял, разговаривал с ректором, с деканом, когда у меня были проблемы с учёбой, словом, поддерживал.

— А остальные близкие поддерживали?

— Скорее да, чем нет. То есть, были сомнения, но они остались позади. И сомнения всегда присутствуют, это нормально. А такого, чтобы все против, а я сбежал и поступил, не было.

— Чьим творчеством Вы вдохновляетесь в своей профессии?

— Из британской школы мне очень нравится Гари Олдман, его карьера. Из молодых — Том Холланд. Хороший парень, и карьера у него хорошая. Из наших ребят — я бы сказал, что у нас похожие цели и направления с Сашей Кузнецовым. Хотя вообще мы с ним абсолютно разные люди. Вот, у него вышел фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», я ему написал, поддержал — я понимаю, что это важный этап. Мне нравится, как работает Даня Козловский. Он не останавливается на месте — и продюсирует, и снимает, и режиссирует. Все парни, кто у нас сейчас в топе, молодцы. Я их уделаю, но на данном этапе они на правильном пути, и я желаю им только удачи.