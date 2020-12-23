Кирилл Кяро и потустороннее такси: в сети выходит сериал «Пассажиры»

24 декабря в сети состоится премьера восьмисерийной ленты «Пассажиры». В центре сюжета — герой Кирилла Кяро, таксист Андрей, перевозящий покойников из мира живых к точке перехода в мир мёртвых. Путешествие будет длиться, пока умершие не разберутся в себе и не отпустят прошлое. Каждая серия посвящена истории очередного пассажира (или пассажиров). Попутчиков таксиста сыграли Юлия Снигирь, Анатолий Белый, Юлия Ауг, Анастасия Уколова, Андрей Бурковский и другие актёры.

В четверг, 24 декабря, на видеосервисе START начинается показ драматического сериала с элементами мистики «Пассажиры». Режиссёром проекта выступил Карен Оганесян, снявший такие ленты, как «Я остаюсь», «Игра на выживание», «Пять невест». Идея принадлежит продюсеру и сценаристу Руслану Сорокину, который участвовал в создании сериалов «Лучше, чем люди» и «Папины дочки».

В главной роли — звезда «Нюхача» и «Эпидемии» Кирилл Кяро. В «Пассажирах» он сыграл таксиста Андрея, выполняющего мистическую миссию: на старой жёлтой иномарке герой перевозит недавно погибших людей из царства живых к некой точке, из которой начинается их дальнейший путь в мир мёртвых. Но попадают к Андрею не все покойники, а лишь те, у кого осталось какое-то незавершённое дело или на душе лежит тяжкий груз.

Авторов сериала, вероятно, вдохновили сюжеты древнегреческой мифологии и её персонаж Харон, на своей ладье перевозящий души умерших через реку Стикс. Но если античного перевозчика душ обычно изображают мрачным загадочным старцем, Андрей внешне совершенно обычный человек.

Плата, которую получают за свой труд эти персонажи, тоже разная. Мифологический перевозчик за свои услуги берёт монеты, которые кладут под язык покойникам в соответствии с погребальным обрядом. Герою фильма денег не нужно — он лишь ждёт, когда пассажиры признаются самим себе (или друг другу) в том, что их держит в мире живых, и отпустят прошлое.

Всего в рамках проекта снято восемь серий хронометражем около 20 минут. Каждый эпизод — история нового пассажира (или пассажиров). Их сыграли Сергей Гилев, Юлия Ауг, Анастасия Уколова, Андрей Бурковский, Даниил Воробьёв, Егор Губарев и другие актёры.

Первыми попутчиками Андрея стали супруги Света и Игорь в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого. Герои погибли в автокатастрофе во время ссоры: Света объявила мужу, что уходит от него. В такси героям предстоит обсудить, что разрушило эти отношения, и вспомнить, как начинался их роман.

В следующих эпизодах будут рассказаны истории блогера Вики, погибшей по время съёмок сториз, наркомана Кирилла, ищущего причину своей зависимости, заклятых врагов Никиты и Вадима и других героев.

© Видеосервис START

Уже из первого эпизода ясно, что пассажирам этого такси действительно есть о чём подумать, прежде чем уйти в мир иной.

Перед авторами проекта стояла сложная задача: не только убедительно рассказать о предмете конфликта, но и раскрыть его подоплёку, причём уместить всё это в хронометраж, больше подходящий для ситкома.

«Мне стало интересно, сможем ли мы за 15—20 минут заставить зрителя испытать целый спектр чувств: полюбить, возненавидеть, простить или не простить героев... Это сверхзадача для меня и для артистов», — отметил Карен Оганесян.

Вероятно, эта сверхзадача в первую очередь зацепила и звёзд российского кино, согласившихся принять участие в проекте.

«Для меня непривычно играть в таком формате: серии достаточно короткие, пространство — камерное. Нет экшена, невозможно отвлечь зрителя каким-то действием, нельзя спрятаться за сюжетными поворотами. С другой стороны — внутри машины может произойти много всего, это огромное поле для творчества», — объяснил своё решение Кирилл Кяро.

Андрей Бурковский также подчеркнул, что проект привлёк его своим нестандартным подходом к рассказыванию драматических историй.

Судя по первой серии, затрагивающей продолжительный период жизни пассажиров, полностью справиться с этим вызовом кинематографистам не удалось.

В поставленных рамках становится тесно как тяжёлой и многогранной истории, так и актёрам: им не хватает времени, чтобы внятно донести чувства своих героев, и приходится «прыгать» из одной крайней эмоции в другую, минуя промежуточные состояния.

Персонажи становятся более или менее понятны зрителю лишь под конец, когда складывается общая картина. Отношения и чувства попавших в необычную ситуацию пассажиров уже начинают считываться сами собой, даже без насыщенных диалогов. Сначала же, глядя на перепалку героев Снигирь и Белого, кажется, что невольно подслушиваешь разговор двух незнакомцев в метро, конструктивный и глубокий с их точки зрения, но со стороны — поверхностный и скучный.

© Видеосервис START

Некоторые выводы и мотивы героев порой выглядят совершенно неубедительными, притянутыми за уши. Впрочем, причина всё та же — иное объяснение происходящего требует подробностей, которые в заявленный хронометраж не помещаются.

В то же время авторам удалось интересно прописать сцены с самим водителем. Сперва зрителям до конца не ясно, кто он такой и как работает система перевозки душ. Но практически каждое появление Кяро в кадре даёт повод задуматься и пофантазировать на эту тему. Андрей особенно учтиво и приветливо общается с беременной сотрудницей заправки, собирающей деньги «на новую жизнь». Интригующе звучит и избитая шутка про таксиста: по словам героя, он таксует для души, а вообще у него «свой бизнес».

Руслан Сорокин позиционирует свой проект в первую очередь как философскую ленту о жизни современного человека. Как бы то ни было, сериал с высокой долей вероятности подкупит зрителей оригинальной идеей, органично соединившей мистику и драму.