Мистика, криминал и немного романтики: главные сериалы декабря

В декабре на интернет-платформах и телеканалах — философская драма «Пассажиры» с Кириллом Кяро и сериал о непростом моральном выборе «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном. В числе самых ожидаемых релизов месяца — «Противостояние» по одноимённому роману Стивена Кинга. Также стартуют три истории о подростках: «Дикарки», «Братья Харди» и «Хрупкие создания». Создатели байопика «Селена» предлагают вспомнить любимицу Латинской Америки 1990-х, а авторы «Бриджертонов» — окунуться в атмосферу XIX века.

«Селена» (Selena: The Series). С 4 декабря на Netflix

Мексиканская актриса Кристиан Серратос всегда считала свою соотечественницу, певицу Селену Кинтанилью-Перес примером для подражания. Шанс сыграть звезду в биографическом сериале имеет для неё особое значение. В интервью Variety Серратос выразила надежду, что её трёхлетняя дочка со временем также станет поклонницей Селены и будет гордиться, что её мать воплотила на экране этот образ.

У Серратос есть опыт в вокале, однако она не стала пытаться перепеть хиты любимицы Мексики. По этому же пути пошла Дженнифер Лопес, которая сыграла Селену в ленте 1997 года.

Селена прожила насыщенную, но очень недолгую жизнь: в 23 года певица погибла от руки президента своего фан-клуба. Однако к тому времени она успела популяризировать жанр техано и стать одной из самых влиятельных представителей латиноамериканской музыки. Ряд композиций Селены понимались на первые строчки чартов Billboard.

«Братья Харди» (The Hardy Boys). С 4 декабря на Hulu

12-летний Джо и 16-летний Фрэнк переезжают в маленький провинциальный городок Бриджпорт из-за семейной трагедии. Хоть местные и утверждают, что здесь тихо и спокойно, вскоре жизнь братьев наполняется пугающими, отчасти мистическими событиями. Герои решают пойти по стопам отца, который начал расследование неких загадочных происшествий.

Сериал «Братья Харди» основан на одноимённой серии детективов для подростков. Над ними работала та же команда авторов, что и над книгами о Нэнси Дрю. Персонажи появлялись вместе в семейном сериале второй половины 1970-х. Новая лента стала уже шестой по счёту экранизацией.

«Ваша честь» (Your Honor). С 6 декабря на Showtime, с 7 декабря на «Амедиатеке»

Лауреат «Эмми» и «Золотого Глобуса» Брайан Крэнстон, известный по роли в сериале «Во все тяжкие», снялся в американской адаптации израильской картины «Ваша честь». Его новому герою также предстоит пойти на преступление ради семьи.

Центральный персонаж проекта Майкл Десиато — судья. Ему приходится укрывать от правосудия собственного сына, который на автомобиле сбил пешехода и покинул место происшествия. Вскоре выясняется, что у погибшего остались влиятельные родственники во главе с отцом-мафиози. Тот намерен добиться возмездия.

В рамках мини-сериала выйдет десять серий. В числе продюсеров ленты — Роберт и Мишель Кинги, которые работали над «Хорошей женой». Одним из режиссёров сериала выступил Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»).

«Дикарки» (The Wilds). С 11 декабря на Amazon Prime Video

Культурный обозреватель сайта RadioTimes.com Флора Карр сравнивает «Дикарок» одновременно с лентой «Дрянные девчонки» и многосерийным хитом 2000-х «Остаться в живых». Завязку нового сериала зрители уже наверняка где-то видели: героини попадают на необитаемый остров в результате авиакатастрофы. Судя по трейлеру, из всех пассажиров выжить удалось лишь нескольким девушкам-подросткам.

Это не совпадение — с согласия родителей они оказались участницами эксперимента. У каждой героини — своя непростая история, где есть место непониманию со стороны окружающих, упадническим настроениям, успехам и неудачам в любви.

«Чтобы пережить подростковый возраст, может потребоваться столько же воли и огня, сколько необходимо для выживания, скажем, на заброшенном острове. Проект «Дикарки» исходит из этой истины, и он дал мне возможность поразмышлять о всех опасностях, радостях и душевных муках подростковой поры», — описывает сериал сценаристка Сара Штрайхер.

«Хрупкие создания» (Tiny Pretty Things). С 14 декабря на Netflix

В основу проекта «Хрупкие создания» лёг одноимённый роман Соны Чарайпотры и Дониэль Клейтон. По сюжету лента представляет собой нечто среднее между сериалом «Милые обманщицы» и музыкальной драмой 2000 года «Авансцена».

Самая многообещающая студентка престижной балетной школы падает с крыши и разбивается. На её место приходит новая талантливая ученица Невия. Она быстро понимает, что не может доверять никому из однокурсников, поскольку в этих стенах каждый готов пойти на всё ради исполнения мечты. Кроме того, вскоре девушка выясняет, что окружающие хранят тёмные тайны, которые могут навредить как ей самой, так и всей академии.

Шоураннер и сценарист проекта — Майкл МакЛеннан. Он продюсировал такое популярные сериалы, как «Близкие друзья», «Быть Эрикой», «Горячая точка» и другие. За постановку отвечали Самир Реэм («Молокососы»), Гэри Фледер («Жизнь на Марсе»), Гари Харви («Быть Эрикой») и Эйприл Маллен («Смертельное оружие»).

«Противостояние» (The Stand). С 17 декабря на CBS, с 18 декабря на «Амедиатеке»

Кинематографисты уже начали разрабатывать тему пандемии коронавируса, однако на конец 2020 года припасена лента о выдуманной пандемии. Новый сериал CBS представляет собой экранизацию одноимённого романа Стивена Кинга. Писатель, однако, лично разработал финал сериала, который будет отличаться от книги.

Роли исполняют Джеймс Марсден, Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Эмбер Хёрд и другие. Одним из режиссёров сериала выступил Джош Бун, известный по блокбастерам «Новые мутанты» и «Виноваты звёзды».

По сюжету, супергрипп (в романе он называется «Капитан Торч») распространяется за пределы лаборатории, где его подготавливали как биологическое оружие. 99% населения земли погибают. Выжившие разделяются — один следуют за Матушкой Абигейл (Голдберг), другие — за Рэндалом Флэггом (Скарсгард).

К слову, сам Стивен Кинг поспешил успокоить читателей и зрителей: в марте он заявил, что супергрипп «Капитан Торч» намного опаснее коронавируса.

«Пассажиры». С 24 декабря на видеосервисе START

События сериала «Пассажиры» разворачиваются в современной Москве, однако его сюжет явно отсылает к греческой мифологии. Таксист Андрей в исполнении Кирилла Кяро подобно Харону перевозит своих попутчиков из мира живых в мир мёртвых. Правда, попадают к нему не все, а лишь те, кто не успел при жизни понять что-то важное или не смог снять с души тяжёлый груз.

Несмотря на непростую тему, хронометраж каждого эпизода составляет всего 15—20 минут. Режиссёр проекта Карен Оганесян рассказал, что перед командой стоял серьёзный вызов: за короткую серию заставить зрителей испытать целый спектр эмоций. Также постановщик отметил, что лента не лишена юмора и смотрится довольно легко.

«Мы не уходим в слишком серьёзные материи, после просмотра у зрителей не останется тяжёлых мыслей», — обещает Карен Оганесян.

Помимо Кяро в проекте задействован целый ряд звёзд российского кино: Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Егор Губарев, Юлия Ауг, Анастасия Уколова и другие. Они сыграют пассажиров загадочного таксиста.

«Бриджертоны» (Bridgerton). С 25 декабря на Netflix

Американская писательница Джулия Куинн прославилась благодаря романам в духе Джейн Остин. В центре одной из серий её книг — семейство Бриджертонов: четыре брата, четыре сестры и их овдовевшая мать. Действие разворачивается в первой половине XIX века.

В первом сезоне нового сериала будет рассказана история Дафны Брижертон. Она соглашается на фиктивную помолвку с герцогом Бассетом, который лишь хочет, чтобы матушка не досаждала ему вопросами о браке. Дафна поначалу преследует схожие цели, но быстро понимает, что испытывает к герцогу настоящие чувства и пытается добиться взаимности.

Сериал порадует яркой картинкой и замысловатыми костюмами. Аутентичности, однако, ожидать не приходится: представителей английской знати играют актёры далеко не европейской наружности.