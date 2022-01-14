«Он практически на пять лет стал лицом Большого театра»: каким был журналист Михаил Зеленский

Журналист Михаил Зеленский будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщили RT в пресс-службе телеканала «Россия — Культура». Точная дата и время церемонии прощания станут известны после репатриации тела на родину. Зеленский скончался 11 января во время отдыха в Доминикане. Ему было 46 лет. С 1999 года журналист вёл информационные выпуски на российском телевидении. RT побеседовал с Николаем Сергеевым — генеральным продюсером и режиссёром программы «Билет в Большой», ведущим которой на протяжении последних пяти лет был Зеленский.

— Как случилось, что ведущим программы «Билет в Большой» был выбран именно Михаил Зеленский?

— Пять с половиной лет назад я предложил новую концепцию проекта «Билет в Большой». Самой программе много лет, она выходит с самого начала вещания телеканала «Культура». Но до нас она существовала совсем в другом виде и не очень устраивала театр. Михаила Зеленского в качестве ведущего мне посоветовал Константин Куц — главный режиссёр канала «Культура». И я поначалу с сомнением отнёсся к этой идее, потому что я тогда ещё не был знаком с Михаилом.

Мне казалось, что он абсолютный новостник, человек, который работает исключительно в студии, читает по суфлёру и для Большого театра не очень подходит. Но Константин меня убедил, мы встретились, и у нас сразу возникла человеческая симпатия. Я помню, что пришёл к Владимиру Георгиевичу Урину (гендиректору Большого театра. — RT) и предложил ему кандидатуру Михаила. Владимир Георгиевич сразу его вспомнил и согласился. Урин вообще в этом смысле обладает феноменальной интуицией. Он сказал: «Да, это отличный вариант. Приятный, интеллигентный парень. Давай попробуем».

Говоря о встрече с Зеленским в одном из первых своих интервью после назначения на пост директора Большого театра, Владимир Урин рассказал: «Он был стопроцентно готов к интервью. Причём не по заготовленным вопросам — он импровизировал, исходя из того, о чём говорил его собеседник. Часто бывает, что, задавая вопрос, журналист не особо интересуется ответом. Михаил не только слушал ответ, его следующий вопрос зависел от того, о чём говорит собеседник. Это очень важно для интервью — чтобы шёл прямой диалог между журналистом и собеседником. В этом, с моей точки зрения, класс профессионала. Он не просто заготовил вопросы — он разбирался в теме. Поэтому его вопросы были предельно точны и интересны для собеседника, мне интересно было отвечать на его вопросы».

Журналист Михаил Зеленский и режиссёр Николай Сергеев на проекте «Билет в Большой»

© Из личного архива Николая Сергеева

— Как начиналась работа над проектом?

— Денег на проект вначале не было. Первые месяцы Михаил работал, не получая за это ни копейки. Ему самому было интересно попробовать себя в совершенно новом формате, в новом жанре. Сейчас я понимаю, что эти пять лет, которые Михаил работал над проектом «Билет в Большой», раскрыли его с другой стороны. Это была для него отдушина, творческая свобода. Он был не просто ведущим этих программ — он активно принимал участие в творческих решениях, в написании текста, в формировании концепции каждого выпуска. Он не был «говорящей головой» в этом проекте.

— Сколько было сделано выпусков?

— Честно говоря, у меня никак не доходят руки, чтобы подсчитать. Мы выходили каждый месяц, но были перерывы. Мы не выходили пять месяцев, когда театр закрылся в связи с пандемией. Ещё как-то прерывались месяца на три из-за поиска спонсора. Но могу сказать, что за пять лет вышло несколько десятков фильмов.

— Вы сказали «фильмов»?

— Да, с каждым разом проект всё больше и больше походил на кино. Это уже была не просто телевизионная программа, а особый формат, в рождении которого Михаил принял самое непосредственное участие. Зеленский практически на пять лет стал лицом Большого театра. Он ассоциировался с Большим театром. Он вёл трансляцию «День балета» с Катериной Новиковой. Эта трансляция шла на весь мир.

— Как складывались отношения с труппой театра?

— Михаил стал в Большом театре своим, очень родным и близким человеком для очень многих, кто там работал. Он отличался тем, что был очень доброжелателен. У него не было никакой звёздной заносчивости. Он с удовольствием общался со всеми, начиная с техника сцены и заканчивая прима-балериной. И не было совершенно никакого барьера и никакой дистанции. В Большом Михаила Зеленского все знали и воспринимали практически как сотрудника театра. Он часто там появлялся, у него был пропуск в Большой театр.

Ведущая балерина Большого театра Светлана Захарова и журналист Михаил Зеленский

© Из личного архива Николая Сергеева

— Вы представляли на его месте другого ведущего?

— В чём была уникальность Михаила как ведущего? Раньше казалось, что о музыкальном театре надо рассказывать в стиле Святослава Бэлзы — очень академично. А Михаил внёс совершенно другую ноту. Он стал рассказывать о том, что происходит в Большом театре, живым языком. У нас было очень много смешных моментов. Мы всё время что-то придумывали. Миша читал подводки, переодеваясь в театральные костюмы. Миша летал на воздушном шаре в декорации «Манон Леско». Балерины показывали Мише, как правильно делать упражнения на станке. Это была смесь документалистики и шоу, чтобы привлечь внимание к Большому театру более широкой аудитории. И он это делал фантастически. Когда-то он мечтал поступить в цирковое училище и выступать в амплуа белого клоуна. И неслучайно на аватарке его страницы в Facebook стоит Чарли Чаплин.

— Трагедия случилась во время отпуска. Вероятно, сказался долгий перелёт в Доминикану. Вы бывали с ним на гастролях?

— Мы полмира объездили на гастролях. Почему ещё Михаил стал настолько своим человеком среди артистов — потому что гастроли — это особая история, очень сближающая и объединяющая коллектив. Мы втроём: Михаил, я и наш оператор — мы с Большим театром ездили на протяжении многих лет на гастроли. Были и в Японии, и в Китае, и в Америке, и в Австралии. Даже в такой экзотической стране, как Оман. Я уж не говорю про европейские страны. И Михаил был с нами всегда. Он был уже обязательным элементом гастрольной жизни Большого театра.

— Вам известны какие-то подробности о том, что случилось в Пунта-Кане?

— Очень немного. Я не знаю деталей о состоянии здоровья Михаила, но в процессе нашего довольно плотного графика, в котором мы общались с ним, он не был озабочен какими-то проблемами, жил, как хотел, и был живее всех живых. Никогда не производил впечатление человека со слабым здоровьем. Был бодрым, весёлым, озорным. Мог не спать ночь, потом мог спокойно выйти в кадр и при этом прекрасно выглядеть. Несмотря на долгие перелёты, я не помню, чтобы он жаловался на скачки давления или головные боли.

Журналист Михаил Зеленский и режиссёр Николай Сергеев на проекте «Билет в Большой»

© Из личного архива Николая Сергеева

Шеф-редактор нашего проекта виделась с Михаилом перед самым Новым годом. Он был задорный, лёгкий и оптимистичный. Ничто не предвещало беды. После случившегося мы связывались с Милой (Рубинчик, женой Михаила Зеленского. — RT). Михаил выпил кофе, и ему стало плохо. Он принял какую-то дежурную таблетку из тех, что обычно возил с собой, ему стало ещё хуже. Мила вызвала скорую. Его увезли. И больше она его не видела. Врачи поставили диагноз инсульт. Но говорить о том, что именно случилось с Михаилом, можно только после результатов экспертизы.

Сразу после случившегося Мила удалилась из Instagram, потому что её замучили вопросами. Она благодарила за поддержку. Писала, что никакой помощи не требуется, потому что всеми формальностями занимается ВГТРК совместно с российским консульством. Она писала, что ВГТРК сразу основательно подключилось к этому процессу. И это понятно. Михаил Зеленский для компании особенный человек. Он никогда ВГТРК не изменял, никогда никуда не уходил, работал на всех каналах холдинга много лет.

— Вы планируете сделать материал, посвящённый его памяти?

— Сейчас мы выпускаем фильм, посвящённый балету «Мастер и Маргарита». И творческой группой мы решили, что посвятим этот выпуск Михаилу. В начальных титрах будет указано, что это сделано в память о нём. Он выйдет в ближайшее время. Самого Михаила в фильме не будет. За пять лет формат проекта менялся. И сейчас мы пришли к тому, что это по сути документальный сериал о Большом театре, состоящий из 40-минутных серий. И мы ещё с Михаилом и с Владимиром Уриным пришли к выводу, что в таком формате ведущий становится лишним. Участие Зеленского предполагалось в некоторых отдельных выпусках. За те пять лет, которые Михаил вёл программу, он сам дал толчок к этому изменению.