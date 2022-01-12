Собянин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Зеленского
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Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на сайт Собянина.
«Ушёл из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык», — отметил мэр.
Собянин напомнил и о любви Зеленского к Москве. По его словам, авторская программа журналиста «Неделя в городе» завоевала доверие и симпатии телезрителей столицы.
Ранее адвокат Сергей Жорин, который работал с Зеленским в программе «Прямой эфир», в беседе с газетой «Известия» назвал журналиста харизматичным ведущим.