Посольство Доминиканы готово помочь с репатриацией тела журналиста Зеленского

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Посольство Доминиканы в России предложило помощь в вопросе репатриации тела российского телеведущего Михаила Зеленского, который скончался во время отпуска в этой стране Карибского бассейна.
Посольство Доминиканы готово помочь с репатриацией тела журналиста Зеленского
  • Legion-Media

«Мы подтверждаем готовность сотрудничать с семьёй Зеленского в процессе репатриации в Россию тела и готовы ускорить любые соответствующие процедуры», — заявили РИА Новости в посольстве.

Также дипмиссия выразила соболезнования в связи со смертью Зеленского.

«Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье Зеленского, в частности его жене Миле Рубинчик, которая овдовела при таких обстоятельствах», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Он скончался во время отпуска в Доминикане.

Ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.

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