«Для быстрого и эффективного прекращения опекунства»: отец Бритни Спирс требует от дочери оплаты его судебных расходов

Отец Бритни Спирс Джеймс, ранее лишённый опекунства над дочерью, требует от артистки оплаты его судебных расходов. Он отмечает, что «посвятил себя защите здоровья и активов дочери», а возможное собственное банкротство в сложившейся ситуации считает несправедливым. Ранее также были опубликованы результаты расследования, связанного с деятельностью менеджера Луиз Тейлор, которая управляла финансами Бритни Спирс во время опеки. Согласно отчёту, Тейлор могла незаконно обогатиться за счёт певицы.

Лишённый опекунства отец Бритни Спирс Джеймс обратился в суд с просьбой принудить его дочь оплачивать расходы на адвокатов, которые «участвуют в разбирательствах касательно текущих фидуциарных обязанностей... связанных с прекращением» опеки.

«Скорейшая выплата гонораров адвокатам Джеймса необходима для быстрого и эффективного прекращения опекунства, чтобы позволить Бритни взять свою жизнь под контроль, как того желают Джеймс и сама Бритни», — говорится в заявлении, находящемся в распоряжении Variety.

Джеймс Спирс, выполнявший обязанности опекуна артистки с 2008 по 2021 год, отмечает, что, встав на защиту дочери от лиц, которые, по его словам, пытались воспользоваться её недееспособностью, он «посвятил себя защите здоровья и активов дочери, как он делал на протяжении всей её жизни, не допуская к ней оппортунистически настроенные и преследующие собственные интересы стороны».

Спирс подчёркивает, что самоотверженно выполнял свои задачи все эти годы, а после был вынужден понести расходы «из-за необоснованных исков». Собственное банкротство в результате сложившейся ситуации он считает противоречащим «общественному укладу».

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт с осуждением отреагировал на просьбу отца артистки.

«Опекунство было прекращено, а господин Спирс с позором отстранён. В сложившихся обстоятельствах его ходатайство не только юридически необоснованно, но и возмутительно. Бритни красноречиво свидетельствовала о том, какую боль причинил ей отец, и это лишь её усугубляет. Отец, который любит свою дочь, так не поступает», — утверждает Розенгарт.

Ранее в центре внимания СМИ также оказалась финансовый менеджер и глава компании Tri Star Sports & Entertainment Group Луиз Тейлор, чья деятельность во многом связана с историей опекунства Бритни Спирс.

В воскресенье, 19 декабря, на сайте The New York Times был опубликован отчёт, поднимающий вопрос о возможном незаконном обогащении Тейлор за счёт Бритни Спирс. По данным издания, отец артистки обратился в компанию за консультацией и ссудой в начале 2008 года и менее чем через месяц получил опекунство над дочерью. Вскоре он отправил певицу в международный концертный тур и нанял Tri Star Sports & Entertainment Group для управления её финансами. За последующее десятилетие Луиз Тейлор стала одним из ведущих менеджеров в сфере развлечений.

В результате расследования The New York Times, основанного на судебных документах, бумагах Tri Star Sports & Entertainment Group, финансовых отчётах и комментариях более 70 человек, так или иначе связанных с опекунством или бизнесом Тейлор, стало известно, что вскоре после начала опеки на имя Бритни Спирс были открыты счета в небольшой фирме. Её соучредителем и совладельцем является Луиз Тейлор.

Кроме того, выяснилось, что от лица Бритни Спирс Тейлор выплачивались гонорары за юридические услуги.

Также от благотворительного фонда Спирс были переведены десятки тысяч долларов на счёт христианской организации, с которой связаны Тейлор и её муж, а Джеймс Спирс время от времени жертвовал средства церкви, управляемой Тейлорами.

Пока неизвестно, была ли Бритни Спирс в курсе того, на что тратятся заработанные ею деньги. Адвокат артистки намерен выяснить, получали ли Джеймс Спирс, Луиз Тейлор и другие причастные к делу лица средства на незаконном основании.

Джеймс Спирс

AP

© Nick Ut

Бритни Спирс попала под опеку отца после того, как суд признал её частично недееспособной. Этому предшествовал ряд скандальных инцидентов, в частности нападение на фотографа и бритьё головы. По решению суда артистка не могла самостоятельно распоряжаться финансами, обращаться к врачам, выбирать адвоката, а также управлять транспортными средствами.

Находясь под опекой, певица продолжала выступать на сцене, записывать и выпускать альбомы. При этом опекунство регулярно продлевали. Со временем тему стали активнее обсуждать в соцсетях, а поклонники Спирс требовали освободить артистку от контроля.

В 2019-м ведущие подкаста BritGram Тесс Баркер и Барбара Грэй заметили исчезновение Спирс из медиапространства. Чуть позже поклонники и коллеги певицы (в том числе Пэрис Хилтон, Роуз Макгоуэн и Майли Сайрус) стали активно распространять хештег #freeBritney. Интерес к теме подогрели документальные фильмы о Бритни Спирс. В лентах затрагивалась тема опекунства.

Бороться за своё освобождение певица начала ещё в 2020 году, однако серьёзные подвижки‎ в деле стали появляться в 2021-м. В начале лета во время выступления в суде Лос-Анджелеса Бритни Спирс пожаловалась на условия опеки. Она отметила, что каждый её шаг находится под наблюдением, ей дают неподходящие медикаменты, ограничивают её в распоряжении временем и бюджетом. Спирс заявила, что планирует добиться остановки опекунства, а также сообщила о желании подать в суд на контролирующих её родственников.

Тогда суд не освободил Спирс от опеки, заключив, что она «неспособна управлять своими финансовыми средствами, сопротивляться обману или ненадлежащему влиянию». Перемены последовали в середине июля, когда Спирс разрешили самой выбрать адвоката. В августе Джеймс Спирс заявил о решении отказаться от опекунства. В сентябре в ходе очередного заседания суд Лос-Анджелеса отстранил отца артистки от опеки над ней. В ноябре тот же орган прекратил полное опекунство над Бритни Спирс и её имуществом.