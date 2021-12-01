Байопик о семействе Гуччи и новые «Охотники за привидениями»: какие фильмы выходят на этой неделе
- © Кадр из фильма «Дом Gucci» / kinopoisk.ru
«Лётчик»
Драматическая лента «Лётчик» — уже третий проект режиссёра Рената Давлетьярова с Петром Фёдоровым в главной роли. Ранее артист снялся в детективном триллере постановщика «Чистое искусство» и экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие... », вышедшей в форматах сериала и полнометражного фильма.
На этот раз Фёдоров исполнил роль военного лётчика Николая Комлева. По сюжету герой в начале Великой Отечественной сажает подбитый самолёт в лесу. После спасения в воздушном бою лётчика ждёт множество испытаний на земле: ему предстоит скрыться от нацистов, убежать от волков, справиться с болезнью и смириться с ампутацией ног, чтобы выжить, вернуться к любимой женщине (Анна Пескова) и, несмотря ни на что, вновь приступить к исполнению своего долга.
Эта история может напомнить зрителям произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», однако, как подчёркивает Ренат Давлетьяров, «Лётчик» — не про Алексея Маресьева, чья история легла в основу повести. Герой Петра Фёдорова вобрал в себя черты многих военных лётчиков.
На съёмках кинематографисты стремились к максимальному правдоподобию. Например, в картине были задействованы настоящие волки, хотя они практически не поддаются дрессировке. А исполнителям главных ролей пришлось пойти на некоторые жертвы: Пётр Фёдоров похудел на 17 кг, Анна Пескова шесть раз обесцвечивала волосы и набирала вес.
Подробнее о том, как снимался фильм «Лётчик», — в материале RT.
«Дом Gucci» (House of Gucci)
В новой криминальной драме Ридли Скотта рассказывается история убийства Маурицио Гуччи (внука основателя одноимённого модного дома), которое заказала его бывшая жена Патриция Реджани. Наследника империи Гуччи сыграл Адам Драйвер, а экс-супругу — Леди Гага.
Кандидаты на пост режиссёра и на главные роли менялись несколько раз. Впервые о работе над фильмом стало известно в 2006 году. Тогда постановщиком назначили Ридли Скотта и, по данным неофициальных источников, Маурицио и Патрицию могли сыграть Леонардо Ди Каприо и Анджелина Джоли. Когда в 2012-м за фильм взялась дочь Скотта Джордан, на роль Реджани думали утвердить Пенелопу Крус. В 2016 году проект передали Вонгу Кар-Ваю, с его приходом Патрицию могла сыграть Марго Робби. Только после того, как в 2019 году режиссёром вновь стал Ридли Скотт, создатели фильма утвердили Драйвера и Гагу.
Но на этом звёздный состав фильма не ограничивается: роли представителей семейства Гуччи достались Джареду Лето, Аль Пачино и Джереми Айронсу.
В основу сценария картины Ридли Скотта легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».
Члены знаменитого итальянского семейства и отбывшая срок за организацию убийства бывшего мужа Патриция Реджани невысоко оценили новую работу Скотта. Правнучка основателя дома моды Патриция Гуччи заявила, что их семья «искренне разочарована» фильмом. Она также отметила неудачный выбор Лето и Пачино на роли её отца и дедушки. Бывшая супруга Маурицио, в свою очередь, осталась недовольна Леди Гагой. Помимо этого, по словам Реджани, актрисе «не хватило чуткости и деликатности», чтобы встретиться со светской львицей.
«Охотники за привидениями: Наследники» (Ghostbusters: Afterlife)
Этот фильм стал наследником картин 1980-х сразу в нескольких смыслах. Во-первых, постановщиком новой ленты выступил Джейсон Райтман — сын режиссёра первых двух частей. Во-вторых, сюжет картины стал прямым продолжением оригинальных фильмов 1984 и 1989 годов. Кроме того, над сценарием новой ленты об охотниках за привидениями Райтман работал вместе с Дэном Эйкройдом и Харольдом Рэмисом, которые трудились над более ранними частями франшизы. За скрипт также отвечал режиссёр мультфильма «Дом-монстр» Гил Кинан, в 2021 году дебютировавший в качестве сценариста полнометражного кино.
Главные роли в ленте достались Маккенне Грейс («Тоня против всех»), Финну Вулфхарду («Очень странные дела»), Кэрри Кун («Исчезнувшая») и Полу Радду («Человек-муравей»). В фильме можно увидеть актёров, исполнивших роли в оригинальной истории — Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Эрни Хадсона и Сигурни Уивер. Чтобы заменить Харольда Рэмиса, сыгравшего одного из охотников и скончавшегося в 2014 году, создатели нового фильма использовали архивные кадры и компьютерную графику.
«Привлекательность этой картины главным образом обусловлена не теми вещами, которые она перенимает у других представителей серии «Охотники за привидениями», а тем, что она представляет собой ностальгическую отсылку к спилберговским приключенческим фильмам «для всей семьи» того же периода», — отмечает кинокритик Венди Иде.
События «Наследников» разворачиваются спустя десятки лет после действия второй части «Охотников за привидениями». В центре сюжета оказываются дочь и внуки Игона Спенглера, одного из охотников. Келли Спенглер (Кэрри Кун) со своими детьми Фиби и Тревором (Маккенна Грейс и Финн Вулфхард) приезжает в дом покойного отца. Фиби пытается побольше узнать о дедушке, в том время как её брат находит легендарный автомобиль охотников за приведениями Ecto-1.
Подробнее о картине Джейсона Райтмана «Охотники за привидениями: Наследники» читайте в материале RT.
«Нормальный только я»
Режиссёрский дебют Антона Богданова — актёра, известного по роли в «Реальных пацанах» — снимали в Подмосковье. По словам постановщика, в ленте задействованы дети с инвалидностью и ребята с особенностями развития из пермского лагеря «Дружный». Богданов также выступил как сценарист, продюсер и исполнитель одной из центральных ролей в своей картине.
«Уникальность фильма в том, что все дети, которые играют в нём, не являются профессиональными актёрами. Никто не играет специально. И если в фильме мы видим ребёнка с особенностями развития, то так оно и есть», — рассказал постановщик фильма Антон Богданов пермскому порталу 59.ru.
К актёрскому составу фильма присоединились Константин Хабенский и Максим Виторган. Антон Богданов отмечает, что бюджет картины был в несколько раз меньше среднего, но некоторые актёры согласились принять участие в проекте, когда ознакомились со сценарием.
По сюжету, дети с особенностями развития по ошибке попадают в летний лагерь, который местные должностные лица планируют снести для постройки коттеджного посёлка. Ребят пытаются выселить разными способами, но они готовы отстаивать заслуженный отдых.
«БУМЕРанг»
Пьющий художник-неудачник Петрович (Тимофей Трибунцев) падает с крыши многоэтажки и остаётся жив. Но, к несчастью, приземляется на новый BMW Эдика (Дмитрий Нагиев), владельца сети аптек с криминальным прошлым. В результате несчастного художника принуждают отдать бывшему бандиту стоимость испорченного «бумера», а именно — 10 млн рублей.
Роли в картине также исполнили Владимир Сычёв («Физрук»), Роман Мадянов («Левиафан»), Максим Виторган («День выборов»), Антон Лапенко («Чики») и телеведущая Елена Север.
Поставил фильм Пётр Буслов, известный по культовому кино «Бумер» (и вновь в ленте фигурирует машина марки BMW). Постановщик рассказал, что драматичность некоторых сцен в его новой работе можно сравнить с картинами Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов», ну а по уровню непринуждённости подачи «БУМЕРанг» не уступает сериалу самого Буслова «Домашний арест».
Нагиеву и Сычёву не впервой примерять на себя роли преступников, оставивших криминал в прошлом. Как минимум, актёры встречались на съёмочной площадке сериала «Физрук», где сыграли типичных бандитов из 1990-х и по совместительству лучших друзей. Ну а Владимир Сычёв и вовсе исполнил роль преступника по кличке Ералаш в «Бумере».
- © kinopoisk.ru
«На близком расстоянии»
Впервые картину «На близком расстоянии» актёр и постановщик Григорий Добрыгин показал в сентябре 2021-го на 32-м Открытом фестивале «Кинотавр». Тогда критики и зрители положительно отозвались о второй режиссёрской работе артиста.
События в картине разворачиваются в разгар пандемии, что, безусловно, придаёт фильму особую актуальность. В основе сюжета — пересечение двух совершенно разных судеб. Популярная актриса Инна (Ксения Раппопорт) находит у своей квартиры курьера, мигранта из Средней Азии (Нурбол Уулу Кайратбек) в обмороке. На период болезни Инна оставляет мигранта у себя дома.
Нурбол Уулу Кайратбек — настоящий доставщик, Добрыгин нашел его в одной из курьерских служб. И, если верить режиссёру, непрофессиональный артист на ура справился с поставленной задачей.
«Это кино о мучительном, но тщательно оберегаемом одиночестве. О непреодолимых социальных и межличностных барьерах, которые мешают жить и бесконечно тревожат, но от которых, вопреки желанию, сложно избавиться», — объясняет постановщик.
Кинокритики и сам режиссёр сравнивали «На близком расстоянии» с обладателем «Оскара», драмой «Паразиты». В южнокорейской картине рассказывается история бедных людей, которые живут в доме богатых представителей общества. Добрыгин считает, что его работа «создавалась и существует в диалоге с «Паразитами».
Над скриптом совместно с Григорием трудился Антон Яруш («Теснота», «Разжимая кулаки»), а оператором выступила Ксения Середа («Кислота», «Дылда», «Чернобыль», «Хэппи-Энд»).
«Превратности разума» (Adventures of a Mathematician)
Мировая премьера картины о польском математике Станиславе Уламе состоялась в январе 2020 года на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Торстен Клайн («Проклятое место»).
Станислав Улам — учёный, эмигрировавший в США в 1936 году. Математик принял участие в известном Манхэттенском проекте, в рамках которого США разрабатывали ядерное оружие. В программу Станислава пригласил математик Джон фон Нейман. В ленте, в частности, рассказывается о периоде жизни Улама, когда тот занимался созданием опаснейшего оружия — водородной бомбы.