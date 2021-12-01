Байопик о семействе Гуччи и новые «Охотники за привидениями»‎‎: какие фильмы выходят на этой неделе

В первый четверг декабря в российский прокат выходит продолжение знаменитой франшизы о ловцах нечисти — «Охотники за привидениями: Наследники».‎ Помимо этого, зрители смогут увидеть два байопика: фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» и ленту «Превратности разума» об одном из «отцов»‎ водородной бомбы‎. За комедии на этой неделе отвечают Антон Богданов с дебютом «Нормальный только я»‎ и Пётр Буслов с криминальной лентой «БУМЕРанг»‎. Также в числе российских премьер — военная драма «Лётчик»‎ и второй полный метр Григория Добрыгина «На близком расстоянии»‎.

«Лётчик»‎

Драматическая лента «Лётчик» — уже третий проект режиссёра Рената Давлетьярова с Петром Фёдоровым в главной роли. Ранее артист снялся в детективном триллере постановщика «Чистое искусство» и экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие... », вышедшей в форматах сериала и полнометражного фильма.

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На этот раз Фёдоров исполнил роль военного лётчика Николая Комлева. По сюжету герой в начале Великой Отечественной сажает подбитый самолёт в лесу. После спасения в воздушном бою лётчика ждёт множество испытаний на земле: ему предстоит скрыться от нацистов, убежать от волков, справиться с болезнью и смириться с ампутацией ног, чтобы выжить, вернуться к любимой женщине (Анна Пескова) и, несмотря ни на что, вновь приступить к исполнению своего долга.

Эта история может напомнить зрителям произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», однако, как подчёркивает Ренат Давлетьяров, «Лётчик» — не про Алексея Маресьева, чья история легла в основу повести. Герой Петра Фёдорова вобрал в себя черты многих военных лётчиков.

На съёмках кинематографисты стремились к максимальному правдоподобию. Например, в картине были задействованы настоящие волки, хотя они практически не поддаются дрессировке. А исполнителям главных ролей пришлось пойти на некоторые жертвы: Пётр Фёдоров похудел на 17 кг, Анна Пескова шесть раз обесцвечивала волосы и набирала вес.

Подробнее о том, как снимался фильм «Лётчик», — в материале RT.

«Дом Gucci»‎ (House of Gucci)

В новой криминальной драме Ридли Скотта рассказывается история убийства Маурицио Гуччи (внука основателя одноимённого модного дома), которое заказала его бывшая жена Патриция Реджани. Наследника империи Гуччи сыграл Адам Драйвер, а экс-супругу — Леди Гага.



Кандидаты на пост режиссёра и на главные роли менялись несколько раз. Впервые о работе над фильмом стало известно в 2006 году. Тогда постановщиком назначили Ридли Скотта и, по данным неофициальных источников, Маурицио и Патрицию могли сыграть Леонардо Ди Каприо и Анджелина Джоли. Когда в 2012-м за фильм взялась дочь Скотта Джордан, на роль Реджани думали утвердить Пенелопу Крус. В 2016 году проект передали Вонгу Кар-Ваю, с его приходом Патрицию могла сыграть Марго Робби. Только после того, как в 2019 году режиссёром вновь стал Ридли Скотт, создатели фильма утвердили Драйвера и Гагу.

Но на этом звёздный состав фильма не ограничивается: роли представителей семейства Гуччи достались Джареду Лето, Аль Пачино и Джереми Айронсу.

В основу сценария картины Ридли Скотта легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Члены знаменитого итальянского семейства и отбывшая срок за организацию убийства бывшего мужа Патриция Реджани невысоко оценили новую работу Скотта. Правнучка основателя дома моды Патриция Гуччи заявила, что их семья «искренне разочарована»‎ фильмом. Она также отметила неудачный выбор Лето и Пачино на роли её отца и дедушки. Бывшая супруга Маурицио, в свою очередь, осталась недовольна Леди Гагой. Помимо этого, по словам Реджани, актрисе «не хватило чуткости и деликатности», чтобы встретиться со светской львицей.

«Охотники за привидениями: Наследники»‎ (Ghostbusters: Afterlife)

Этот фильм стал наследником картин 1980-х сразу в нескольких смыслах. Во-первых, постановщиком новой ленты выступил Джейсон Райтман — сын режиссёра первых двух частей. Во-вторых, сюжет картины стал прямым продолжением оригинальных фильмов 1984 и 1989 годов. Кроме того, над сценарием новой ленты об охотниках за привидениями Райтман работал вместе с Дэном Эйкройдом и Харольдом Рэмисом, которые трудились над более ранними частями франшизы. За скрипт также отвечал режиссёр мультфильма «Дом-монстр» Гил Кинан, в 2021 году дебютировавший в качестве сценариста полнометражного кино.

Главные роли в ленте достались Маккенне Грейс («Тоня против всех»), Финну Вулфхарду («Очень странные дела»), Кэрри Кун («Исчезнувшая») и Полу Радду («Человек-муравей»). В фильме можно увидеть актёров, исполнивших роли в оригинальной истории — Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Эрни Хадсона и Сигурни Уивер. Чтобы заменить Харольда Рэмиса, сыгравшего одного из охотников и скончавшегося в 2014 году, создатели нового фильма использовали архивные кадры и компьютерную графику.

«Привлекательность этой картины главным образом обусловлена не теми вещами, которые она перенимает у других представителей серии «Охотники за привидениями», а тем, что она представляет собой ностальгическую отсылку к спилберговским приключенческим фильмам «для всей семьи» того же периода», — отмечает кинокритик Венди Иде.

События «Наследников»‎ разворачиваются спустя десятки лет после действия второй части «Охотников за привидениями»‎. В центре сюжета оказываются дочь и внуки Игона Спенглера, одного из охотников. Келли Спенглер (Кэрри Кун) со своими детьми Фиби и Тревором (Маккенна Грейс и Финн Вулфхард) приезжает в дом покойного отца. Фиби пытается побольше узнать о дедушке, в том время как её брат находит легендарный автомобиль охотников за приведениями Ecto-1.

Подробнее о картине Джейсона Райтмана «Охотники за привидениями: Наследники» читайте в материале RT.

«Нормальный только я»‎

Режиссёрский дебют Антона Богданова — актёра, известного по роли в «Реальных пацанах»‎ — снимали в Подмосковье. По словам постановщика, в ленте задействованы дети с инвалидностью и ребята с особенностями развития из пермского лагеря «Дружный»‎. Богданов также выступил как сценарист, продюсер и исполнитель одной из центральных ролей в своей картине.

«Уникальность фильма в том, что все дети, которые играют в нём, не являются профессиональными актёрами. Никто не играет специально. И если в фильме мы видим ребёнка с особенностями развития, то так оно и есть»,‎ — рассказал постановщик фильма Антон Богданов пермскому порталу 59.ru.

К актёрскому составу фильма присоединились Константин Хабенский и Максим Виторган. Антон Богданов отмечает, что бюджет картины был в несколько раз меньше среднего, но некоторые актёры согласились принять участие в проекте, когда ознакомились со сценарием.

По сюжету, дети с особенностями развития по ошибке попадают в летний лагерь, который местные должностные лица планируют снести для постройки коттеджного посёлка. Ребят пытаются выселить разными способами, но они готовы отстаивать заслуженный отдых.

«БУМЕРанг»‎

Пьющий художник-неудачник Петрович (Тимофей Трибунцев) падает с крыши многоэтажки и остаётся жив. Но, к несчастью, приземляется на новый BMW Эдика (Дмитрий Нагиев), владельца сети аптек с криминальным прошлым. В результате несчастного художника принуждают отдать бывшему бандиту стоимость испорченного «бумера»‎, а именно — 10 млн рублей.

Роли в картине также исполнили Владимир Сычёв («Физрук»‎), Роман Мадянов («Левиафан»‎), Максим Виторган («День выборов»)‎, Антон Лапенко («Чики») и телеведущая Елена Север.

Поставил фильм Пётр Буслов, известный по культовому кино «Бумер»‎ (и вновь в ленте фигурирует машина марки BMW). Постановщик рассказал, что драматичность некоторых сцен в его новой работе можно сравнить с картинами Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов», ну а по уровню непринуждённости подачи «БУМЕРанг»‎ не уступает сериалу самого Буслова «Домашний арест»‎.

Нагиеву и Сычёву не впервой примерять на себя роли преступников, оставивших криминал в прошлом. Как минимум, актёры встречались на съёмочной площадке сериала «Физрук»‎, где сыграли типичных бандитов из 1990-х и по совместительству лучших друзей. Ну а Владимир Сычёв и вовсе исполнил роль преступника по кличке Ералаш в «Бумере».

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«На близком расстоянии»‎

Впервые картину «На близком расстоянии» актёр и постановщик Григорий Добрыгин показал в сентябре 2021-го на 32-м Открытом фестивале «Кинотавр». Тогда критики и зрители положительно отозвались о второй режиссёрской работе артиста.

События в картине разворачиваются в разгар пандемии, что, безусловно, придаёт фильму особую актуальность. В основе сюжета — пересечение двух совершенно разных судеб. Популярная актриса Инна (Ксения Раппопорт) находит у своей квартиры курьера, мигранта из Средней Азии (Нурбол Уулу Кайратбек) в обмороке. На период болезни Инна оставляет мигранта у себя дома.

Нурбол Уулу Кайратбек — настоящий доставщик, Добрыгин нашел его в одной из курьерских служб. И, если верить режиссёру, непрофессиональный артист на ура справился с поставленной задачей.

«Это кино о мучительном, но тщательно оберегаемом одиночестве. О непреодолимых социальных и межличностных барьерах, которые мешают жить и бесконечно тревожат, но от которых, вопреки желанию, сложно избавиться»,‎ — объясняет постановщик.

Кинокритики и сам режиссёр сравнивали «На близком расстоянии»‎ с обладателем «Оскара»‎, драмой «Паразиты»‎. В южнокорейской картине рассказывается история бедных людей, которые живут в доме богатых представителей общества. Добрыгин считает, что его работа «создавалась и существует в диалоге с «Паразитами»‎.

Над скриптом совместно с Григорием трудился Антон Яруш («Теснота», «Разжимая кулаки»), а оператором выступила Ксения Середа («Кислота», «Дылда», «Чернобыль», «Хэппи-Энд»).

«Превратности разума»‎ (Adventures of a Mathematician)

Мировая премьера картины о польском математике Станиславе Уламе состоялась в январе 2020 года на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Торстен Клайн («Проклятое место»‎).

Станислав Улам — учёный, эмигрировавший в США в 1936 году. Математик принял участие в известном Манхэттенском проекте, в рамках которого США разрабатывали ядерное оружие. В программу Станислава пригласил математик Джон фон Нейман. В ленте, в частности, рассказывается о периоде жизни Улама, когда тот занимался созданием опаснейшего оружия — водородной бомбы.