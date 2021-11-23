Младшее поколение за рулём эктомобиля: какими получились новые «Охотники за привидениями»

2 декабря в российский прокат выходит фантастическая комедия «Охотники за привидениями: Наследники». Фильм Джейсона Райтмана стал прямым продолжением дилогии 1980-х и четвёртой полнометражной игровой лентой знаменитой франшизы. В центре сюжета — внуки Игона Спенглера (одного из охотников). Им приходится примерить на себя роли новых борцов с паранормальным.

В четверг, 2 декабря, в российский прокат выходит картина «Охотники за привидениями: Наследники» — продолжение истории об учёных, которые противостояли нашествию чудовищ из потустороннего мира в Нью-Йорке 1980-х годов.

Новые «Охотники за привидениями» — наследники оригинальных фильмов во всех смыслах. Режиссёром ленты 2021 года выпуска стал Джейсон Райтман («Джуно»), сын постановщика первых двух частей Айвена Райтмана, а сама картина представляет собой прямое продолжение блокбастеров 1984 и 1989 годов: сюжет выстроен вокруг дочери и внуков Игона Спенглера, центрального персонажа фильмов 1980-х. При этом постановщик обходит стороной неудачный ремейк своего коллеги по сериалу «Офис» Пола Фига (перезапуск 2016 года был неоднозначно воспринят критиками).

Над сценарием «Наследников» совместно с Джейсоном Райтманом трудились Дэн Эйкройд и Харольд Рэмис, участвовавшие в работе над предыдущими частями франшизы. К команде также присоединился Гил Кинан, режиссёр мультфильма «Дом-монстр», в 2021 году дебютировавший как сценарист.

Центральные роли в фильме исполнили Маккенна Грейс («Тоня против всех»), Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Кэрри Кун («Исчезнувшая») и Пол Радд («Человек-муравей»). Также в картине появились задействованные в оригинальной истории Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер.

Действие ленты разворачивается спустя десятки лет после событий, описанных во вторых «Охотниках за привидениями». За это время Питер Венкман, Рэймонд Стэнц, Уинстон Зеддмор и Игон Спенглер успели постареть, спрос на их услуги сошёл на нет, бизнес распался. Герои потеряли связь друг с другом, а о том, что когда-то Нью-Йорк атаковали привидения, почти никто не помнит.

Таким образом создатели сиквела задают выгодные условия для того, чтобы представить зрителю новых персонажей: с одной стороны, это даёт карт-бланш на использование наследия «Охотников», с другой — позволяет кинематографистам логично подвести историю к новому сюжетному повороту.

По сюжету героиня Кэрри Кун — с трудом сводящая концы с концами мать-одиночка Келли — узнаёт о смерти отца и оставленном ей наследстве. Келли никогда не была близка с родителем, но тяжёлое финансовое положение заставляет её взять двоих детей-подростков и отправиться в маленький город за «столовым серебром». На месте выясняется, что отец оставил дочери полуразрушенный дом и дурную славу «грязного фермера».

Тем временем дочь Келли, Фиби (Маккенна Грейс), чувствует связь с незнакомым ей родственником — она увлекается наукой и с интересом исследует дом, заставленный всевозможной техникой. Девочка хочет узнать больше. Она погружается в историю семьи и со временем, в том числе с помощью нового друга (Логан Ким), учителя (Пол Радд) и обитающей в доме невидимой сущности, узнаёт о существовании привидений и охотников на них. По традиции жанра в итоге именно от Фиби, её брата Тревора (Финн Вулфхард) и их знакомых зависит дальнейшая судьба захолустного городка и остального мира.

Зрителя неспешно вводят в суть дела: значительную часть экранного времени кинематографисты представляют героев, демонстрируют их отношения и привычки, а также подробно объясняют, по каким правилам работает данная вселенная. Эта подготовка может облегчить просмотр тем, кто не знаком с франшизой. Для посвящённой части аудитории затянутое «предисловие» скрасят многочисленные отсылки к оригинальным фильмам, вносящие в проект дух ностальгического эпоса.

Эстетически фильм имитирует 1980-е. В городке, где развиваются события, все до сих пор обедают в дайнерах, официантки разъезжают на роликах, ключи хранятся под придверным ковриком, а дети проводят время на заброшенной шахте. Отчасти — возможно, всё дело в исполнителе роли Тревора Финне Вулфхарде — картина перекликается с нашумевшим сериалом «Очень странные дела». Главная героиня напоминает Милли Бобби Браун, а способом коммуникации с потусторонним становятся мигающие лампочки.

Тоска по прошлому угадывается как в манере съёмки, так во всём повествовании: за новыми обстоятельствами в фильме маскируется старый саспенс со свойственными ему эффектами и приёмами.

Даже постановка сцен погони вызывает в памяти образы из первых «Охотников». Это, однако, не кажется недостатком фильма — скорее дарит приятное ощущение встречи со старым знакомым. В то же время концовка, полностью построенная на ностальгии, немного проседает как самостоятельный элемент: весь её смысл сводится ко встрече с прошлым.

К числу других слабых сторон фильма можно отнести проработку персонажей. Несмотря на отведённый под представление героев хронометраж, образ Фиби держится только на неуместных шутках о физике; брат Тревор до конца остаётся блёклым и неинтересным; их товарищ по кличке Подкаст и вовсе не участвует развитии сюжета, а лишь оправдывает своё прозвище, постоянно записывая аудиоблог. Намеренное сведение образов до уровня клише (девочка-заучка, её друг-аутсайдер, глуповатый старший брат) выглядит напрасной тратой потенциала артистов: ведь Маккенна Грейс и Финн Вулфхард справились бы и с более комплексными ролями. Что уж говорить о Поле Радде, чей комичный персонаж вызывает одни вопросы.

Парадоксально, но эти нюансы не портят впечатление от фильма: стилистически выверенная постановка становится своеобразным порталом в прошлое. Встреча с любимыми героями и актёрами, знакомыми привидениями и зефирными человечками сглаживает ощущение неловкости от не слишком смешных шуток и плоских образов, которые, казалось бы, давно изжили себя.

Вероятно, лента «Охотники за привидениями: Наследники» привлечёт нового зрителя оригинальным сюжетом и не растеряет ту аудиторию, что до сих пор знает слова саундтрека наизусть. Он, кстати, в новом фильме тоже есть.