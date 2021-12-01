Максимальная реалистичность: как снимали фильм «Лётчик» с Петром Фёдоровым

В четверг в российских кинотеатрах начинается показ драмы Рената Давлетьярова «Лётчик» с Петром Фёдоровым в главной роли. Артист исполнил роль Николая Комлева — собирательный образ нескольких военных лётчиков. По сюжету герой на своём Ил-2 попадает под обстрел. Комлев спасается, но ему предстоят серьёзные испытания — скрыться от нацистов, убежать от волков, пережить болезнь, лишиться ног. Однако лётчик не сдаётся: он продолжает бороться, чтобы вернуться к любимой женщине и вновь начать летать.

В четверг, 2 декабря, в российский прокат выходит историческая драма Рената Давлетьярова «Лётчик». Давлетьяров выступил в качестве режиссёра, а также одного из сценаристов и продюсеров проекта. Ранее постановщик работал над такими картинами, как «А зори здесь тихие...», «Донбасс. Окраина» и «Стальная бабочка». Центральные роли в новом фильме исполнили Пётр Фёдоров и Анна Пескова, ранее уже сотрудничавшие с режиссёром.

Действие ленты разворачивается в декабре 1941 года. Военный лётчик Николай Комлев на своём штурмовике Ил-2 попадает под обстрел. Герою удаётся посадить самолёт на поляне и спастись, однако испытания на этом не закачиваются. Комлев скрывается от нацистов, спасается от волков, борется с болезнью, мучается от голода и обморожений и в результате лишается ног. Несмотря ни на что, Комлев продолжает бороться за жизнь, чтобы вернуться к своей возлюбленной и вновь подняться в небо.

Кому-то сюжет этой картины может напомнить «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, однако, как отмечает Ренат Давлетьяров, фильм не имеет практически ничего общего с реальной биографией Алексея Маресьева, чья история легла в основу повести.

Сценарий ленты выдуман, а Николай Комлев представляет собой собирательный образ военных лётчиков. Их истории упомянуты в титрах. Некоторые эпизоды, описанные в воспоминаниях этих лётчиков, вошли в сценарий и были экранизированы, однако не попали в финальный монтаж.

Как подчеркнул Ренат Давлетьяров, хотя кинематографисты не ставили перед собой цели повторять на экране путь Алексея Маресьева, в некотором смысле фильм оказался близок к его истории. Так, часть съёмок «Лётчика» прошла в деревне Рабежа, в нескольких километрах от которой в апреле 1942-го Маресьев пытался посадить свой самолёт.

Для съёмок фильма команда искала здание, которое могло бы «сыграть» госпиталь. Найти подходящую локацию оказалось непросто.

«Госпитали существовали, обосновывались в каких-то усадьбах, но дело в том, что, к счастью для всех и к несчастью для кинематографистов, все усадьбы просто блестят, просто начищены до блеска, они все отреставрированы», — объясняет Давлетьяров.

В конечном счёте выбор пал на усадьбу Суханово, «которая такая, с патиной времени». По словам Давлетьярова, одна из хранительниц усадьбы рассказала, что именно там находился реабилитационный госпиталь, где Алексей Маресьев восстанавливался после операции.

Кадр из фильма «Лётчик»

© kinopoisk.ru

Основная часть картины посвящена борьбе за жизнь Николая Комлева, что наводит на мысли о фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Однако прежде всего ленту Давлетьярова выделяет разбавляющая мрачное повествование любовная линия. Истории любви Николая и Ольги уделено всего несколько минут экранного времени, однако все связанные с этой темой сцены крайне эмоциональны.

Кроме того, у романтических эпизодов есть конкретная цель, с которой они полностью справляются: аргументировать мотивацию героя, которая помогает ему пройти через все испытания, выжить и достичь цели.

«Природа всегда была против человека, и в ней есть только смерть, в ней нет больше ничего. Каким образом выжил этот человек, каким образом выжили все, кто собран в этом образе, в том числе Алексей Петрович Маресьев, — это большой вопрос», — считает Пётр Фёдоров.

Он отметил, что разные кинематографисты неоднократно пытались писать сценарии и снимать кино о Маресьеве, но останавливались.

«Если в жизни мы попадаем в такие условия, то нам очень понятно, почему мы хотим выжить, — просто ради жизни. И в этом такая очень большая гуманистическая русская идея. В американских фильмах эти ребята выживают ради смерти: у них убили всех родственников, они не хотят жить... В нашей истории всё-таки центр рассказа — это жизнь, это любовь. Он не куда-то ползёт, а к кому-то и ради кого-то. И это драматургически, безусловно, гораздо сложнее, но мне кажется, что в этом гораздо больше русского», — утверждает Фёдоров.

Кадр из фильма «Лётчик»

© kinopoisk.ru

Фильм интересен своим визуальным рядом. При этом сцены перестрелок в воздухе показаны не столь зрелищно, как случается в лентах подобной тематики. Впрочем, подобные эпизоды здесь вторичны. Куда более интересно наблюдать за борьбой человека с природой — начиная с момента, когда Николай Комлев без сознания оказывается на льдине. К слову, именно эта сцена, по словам Давлетьярова, положила начало всему проекту. Режиссёр придумал один эпизод, а затем вместе с командой стал «писать сценарий от этого кадра и влево, и вправо».

Съёмки проходили на натуре, без использования павильонов, а команда работала в том числе зимой, когда температура достигала -27 °C.

Чтобы передать состояние своего героя, Пётр Фёдоров по собственной инициативе начал худеть — он сбросил около 17 кг. На съёмках ему пришлось пережить и другие непростые моменты. Так, в сцене, описанной в воспоминаниях одного лётчика и в итоге не вошедшей в фильм, по актёру бегали десятки мышей.

«Лётчик описывает, что он идёт по лесу. Наконец, вышел на опушку и видит там три стожка, припорошенные снегом. От холода забрался внутрь и забылся тяжёлым сном. Проснулся от того, что из него отовсюду выползают мыши полевые, которые живут в этом стоге. Были заказаны мыши, штук 70. Я помню, единственное, спросил Петю: «Ты не боишься?». Он: «Мне всё равно». Мы боялись, что мыши будут разбегаться, но они, почувствовав тепло его тела... Это был самый мужественный момент в съёмках Фёдорова... Когда мыши заползали ему в волосы, куда-то в подмышки», — вспоминает режиссёр.

«Я парень уютный, мы с мышами друг друга поняли», — шутит Пётр Фёдоров.

По словам Рената Давлетьярова, в том числе благодаря самоотверженности Фёдорова постановщик выбрал его на эту роль.

«Я знаю, что, когда я Пете скомандую: «Петя, ты сейчас должен прыгнуть в ледяную воду со льдины» — он не заставит меня построить баню на реке и будет вести себя мужественно», — говорит Давлетьяров.

Кадр из фильма «Лётчик»

© kinopoisk.ru

Анна Пескова также рассказала о перевоплощениях для роли.

«Время войны — это совершенно другие краски, совершенно другая эпоха. Поэтому, зная Рената и то, как он трепетно относится к правдоподобию, правдивости, точности в кадре, для него это, конечно, было важно. И, да, безусловно, мне пришлось шесть раз обесцвечивать цвет волос для того, чтобы он стал серый, пыльный такой, достаточно невзрачный. Волосы потом отвалились», — рассказывает Пескова.

Также ей пришлось набрать вес, поскольку в одной из сцен актриса появляется полностью обнажённой.

«Понимая, что нам предстоит такая сцена, я не могла быть прокаченной современной девушкой с прессом, с кубиками, со всем остальным. Нужно было привести себя в определённую физическую форму», — объясняет артистка.

Для максимальной реалистичности кинематографисты также приняли решение работать на площадке с настоящими волками. В результате съёмки проекта оказались под угрозой срыва.

Как отмечает Ренат Давлетьяров, на этапе написания сценария он не знал, что волки не поддаются дрессировке.

«В первый же день, когда мы их выпустили, я понимал, что проект накрывается медным тазом, потому что волки ничего не собираются делать. Вообще ничего не собираются. Они просто весело резвятся на льдине, их прикармливает дрессировщик — всё», — говорит Давлетьяров.

В итоге животных с трудом заставили бегать в нужном направлении, а для того, чтобы показать их злость и агрессию, на площадку привели очень крупного пса породы алабай.

«Это была просто симфония ярости волков. Они пускали пену, они щёлкали губами», — вспоминает постановщик.