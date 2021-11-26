Блэкфейс в «постколониальную эпоху»: почему в Берлине отменили балет «Щелкунчик»

Государственный балет Берлина отказался от показа «Щелкунчика» в 2021 году. Исполняющая обязанности худрука организации Кристиане Теобальд объяснила, что спектакль исключён из репертуара не навсегда, однако в перспективе он будет пересмотрен с учётом «нового контекста». По словам Теобальд, зрители давно жалуются на постановку, поскольку задействованные в ней артисты используют грим, имитирующий тёмную кожу. Также руководство театра намерено пересмотреть знаменитый Китайский танец.

Государственный балет Берлина принял решение отказаться от постановки «Щелкунчика» российских хореографов Василия Медведева и Юрия Бурлака в 2021 году. Вместо этого труппа в декабре представит на сцене другое классическое произведение — «Дон Кихота».

Исполняющая обязанности художественного руководителя балета Кристиане Теобальд в интервью Bild заявила, что данная постановка «Щелкунчика» представляет собой реконструкцию оригинального спектакля 1892 года, но, несмотря на это, в наши дни она вызывает ряд вопросов и должна быть пересмотрена. Теобальд напомнила, что в оригинальном балете во втором акте двое детей появляются с гримом, имитирующим тёмный цвет кожи (так называемый блэкфейс), на что уже жаловались зрители в 2015 году. В более поздней постановке под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, по согласованию с авторами, отказались от блэкфейса, однако выяснилось, что это нарушает закон об авторском праве.

По мнению Кристиане Теобальд, также необходимо пересмотреть Китайский (в нём якобы присутствуют стереотипные мелкие шажки) и Восточный танцы. Солисты последнего тоже используют коричневый грим, что сегодня неизбежно вызывает осуждение, считает Теобальд. При этом, по словам хореографа Василия Медведева, артистов гримируют из эстетических соображений, поскольку они выступают практически обнажёнными.

В беседе с RT Теобальд подтвердила, что в театре планируют пересмотреть репертуар с точки зрения «новейшей истории», и подчеркнула, что подобные меры не означают полного исключения постановки из программы.

«В постколониальную эпоху возникают вопросы и потребность в разъяснениях. То есть следует повнимательнее посмотреть на большой классический репертуар классического балета, но это вовсе не значит, что его не будут исполнять. Просто нужно задавать много вопросов, его нужно ставить в новый контекст, проводить дополнительные мероприятия, ставить под вопрос, разъяснять и находить связи между эпохой, когда он создавался, и нашим временем, в котором может быть иная точка зрения на эти вещи», — сказала Кристиане Теобальд.

Она отметила, что и к балету «Дон Кихот» есть «один большой вопрос».

«Имеется в виду слово на букву ц. Но у нас вместо него gitanos (испанское слово для обозначения цыган. — RT). Мы связывались по этому поводу с представительством синти и рома. Мы разработали новую театральную программку. Там есть соответствующая статья, где ставится вопрос и даётся новое прочтение проблемных мест, то есть контекст», — уверяет Теобальд.

Тем не менее она подчеркнула, что прежде всего «Щелкунчик» был снят с репертуара не из-за спорных моментов, а «в пользу» «Дон Кихота». После продолжительного перерыва в выступлениях труппа хотела выбрать спектакль, в котором смогли бы принять участие все артисты.

«С версией «Щелкунчика», который был в нашем репертуаре в постановке Бурлака и Медведева, этого бы не получилось. Там довольно небольшой состав. Там не так много танца, потому что там задействовано много детей (ученики Государственной балетной школы Берлина. — RT)... Мне кажется, СМИ и соцсети сейчас заостряют внимание на том, что изначально не предполагалось. Мы просто выбрали «Дон Кихота». И было бы прекрасно, если бы люди воспринимали это именно так. У нас и раньше часто бывали сезоны, когда мы не исполняли «Щелкунчика». Мы ставили что-то другое. «Лебединое озеро», возможно. Или что-то ещё, например «Спящую красавицу». К тому же это не единственный «Щелкунчик», который был в нашем репертуаре. У нас была ещё постановка Начо Дуато. Есть много разных вариантов, но сейчас мы выбрали «Дон Кихота», — подчёркивает и. о. художественного руководителя.

© Кадр: видео YouTube / Staatsballett Berlin

Историк Доротея Вендебург назвала решение Государственного балета Берлина пересмотреть классическую версию «Щелкунчика» абсурдным. По мнению эксперта, прелесть постановки заключается прежде всего в том, что она представляет собой исторический спектакль с историческими костюмами и прочими элементами.

«Этот балет пользуется таким успехом как раз благодаря сохранению традиций прошлого и прекрасной постановке, поэтому, мне кажется, в нём ничего не нужно менять. Решение отменить его показ просто абсурдно. Эта одна из самых успешных постановок (Государственного. — RT) балета Берлина за всю историю», — считает Вендебург.

Она подчеркнула, что исторические постановки должны идти на сцене в первоначальном виде, без адаптации под современные нормы.

«Ведь мы не являемся мерилом для всех времён, для многих столетий. Нам нужно осознать, что в прежние времена люди смотрели на вещи иначе и что у них были иные стандарты поведения и (критерии. — RT) суждений. И будущие поколения точно так же будут смотреть на нас и задаваться вопросом: «Почему эти люди в 2020 году говорили вот так и ставили такие спектакли?» И так далее. Поэтому нам нужно смириться с тем, что времена меняются и соответственно им меняются наши стандарты, вкусы и прочее», — утверждает историк.

Доротея Вендебург считает, что высказанные в адрес «Щелкунчика» претензии отражают мнение отдельных людей, а основная часть публики предпочитает смотреть классическую версию постановки.

«Многие люди, занимающие ответственные должности, считают, что всё должно быть так, как они считают правильным, всё должно соответствовать их стандартам и совпадать с их мнением. Пока такое положение дел будет сохраняться, мы ещё не раз увидим, как постановки отменяют или меняют до неузнаваемости. Это печально», — подытожила эксперт.

Помимо «Щелкунчика», вопросы у отдельных лиц вызывают и другие постановки Государственного балета Берлина. Артисты восстановленной Алексеем Ратманским исторической «Баядерки» тоже используют тёмный грим, а в «Лебедином озере» практически все танцовщицы-лебеди покрывают плечи и руки светлой краской, чтобы их было лучше видно на сцене. В 2020 году это спровоцировало скандал с участием темнокожей танцовщицы Хлои Лопес Гомес. Она углядела в происходящем дискриминацию по расовому признаку. Кроме того, балерина жаловалась на расистские комментарии со стороны руководителя по обучению. После этого в балете сообщили о намерении пересмотреть репертуар.

«Мы осознаём, что балетный жанр маргинализировал людей, не принадлежащих к европеоидной расе, на протяжении всей своей истории, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. — Балет должен быть зеркалом общества и отражать разнообразие».

В 2019 году аналогичные претензии были высказаны в адрес Большого театра. Темнокожая прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд опубликовала на своей странице в Instagram фотографию балерин в коричневом гриме и костюмах того же цвета, полностью закрывающих их тела. Снимок был сделан во время репетиции спектакля «Баядерка». Коупленд сочла подобные наряды проявлением расизма. В Большом театре отказались вступать в инициированную ею дискуссию, отметив, что спектакль множество раз был представлен в этой редакции как в России, так и за рубежом.

В последнее время пересмотр идейной и художественной ценности касается многих, в том числе классических, художественных произведений. Одним из самых ярких примеров стало исключение фильма «Унесённые ветром» из каталога видеосервиса HBO Max в июне 2020 года. Позднее картина появилась на площадке вместе с сопроводительными материалами, в которых объясняется исторический контекст и говорится, что лента эксплуатирует расистские стереотипы.

Подобные предупреждения также можно увидеть на видеосервисе Disney+ при попытке посмотреть такие классические мультфильмы, как «Дамбо» и «Леди и Бродяга». Кроме того, многие анимационные картины студии Disney с января 2021 года недоступны пользователям младше семи лет.