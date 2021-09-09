Семейные тайны в тёмных комнатах: о чём сериал «Контейнер»

В сети начинается показ драматического сериала «Контейнер». Саша вынашивает чужого ребёнка как суррогатная мать. Женщина надеется обеспечить себе безбедное будущее, однако ей мешают нерешённые проблемы прошлого и настоящего: тотальный контроль со стороны клиентов, конфликт с матерью и сестрой, а также появление старого знакомого, которое не предвещает ничего хорошего. Главные роли в ленте исполняют Оксана Акиньшина, Артём Быстров, Филипп Янковский, Маруся Фомина и Дмитрий Чеботарёв. RT ознакомился с первой серией проекта.

В четверг, 9 сентября, на видеосервисе Start состоялась премьера сериала «Контейнер». В центре сюжета — проблема суррогатного материнства. Роли в проекте исполняют Оксана Акиньшина, Мария Фомина, Артём Быстров, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Юлия Ауг и другие. Режиссёром стал Максим Свешников, известный по сериалам «257 причин, чтобы жить» и «Филатов».

Главная героиня — суррогатная мать Саша (Акиньшина). Она взялась за такую неоднозначную работу, чтобы накопить на новую жизнь в Испании. Зрители застают Сашу на восьмом месяце беременности, и как раз в этот момент жизнь девушки идёт наперекосяк. Прежде всего героиню находят заказчики, с которыми она не планировала встречаться.

Саша соглашается переехать в дом клиентов, поскольку узнаёт, что её ищет некий Игорь (Артём Быстров). Подробности их взаимоотношений зрителям откроются постепенно, однако уже в первом эпизоде становится ясно: когда-то между героями была связь. Поддерживать её дальше опасно, ведь Игорь добивается своего ложью, шантажом и насилием.

Кадр из сериала «Контейнер»

© видеосервис START

Также в окружении Саши присутствуют авторитарная мать (Юлия Ауг) и сестра-подросток с бунтарскими наклонностями Аня (Маша Лобанова). Есть у героини и личная жизнь — секс с соседом Виталей, который хотел бы сделать их связь более наполненной психологически.

Столкновение небогатой Саши с миром её клиентов проходит по стандартной схеме: неправдоподобная роскошь вызывает у девушки дискомфорт, а вскоре из уст одной богачки звучит то самое вынесенное в название сериала слово «контейнер». Зритель понимает: социальное неравенство выражается прежде всего в том, что обеспеченные люди приравнивают менее обеспеченных к неодушевлённым предметам, созданным для выполнения их прихотей. Таким образом, Саше предстоит противостоять тотальному контролю хозяйки дома, которая не считается с её интересами, но хочет позаботиться о ребёнке.

Создателей сериала можно было бы упрекнуть в нестыковках, которые портят общее впечатление и делают повествование менее достоверным. Неправдоподобным кажется в том числе изображение роскоши: так, в кадре сперва появился лифт для еды, а затем пир на двоих вместо ужина. Эстетическая ценность этих образов сомнительна из-за их наивности и чужеродности, а принципиально новой информации они не несут.

Тем не менее некоторые погрешности компенсирует убедительная актёрская игра. Привычное амплуа Оксаны Акиньшиной, сочетающее замкнутость и отстранённость, здесь более чем уместно. У Маруси Фоминой получился правдоподобный образ капризной и инфантильной богачки.

Зловещий, загадочный Игорь Артёма Быстрова вполне способен заинтриговать зрителя. Целостно выглядит и последовательно раскрывается положительный сосед Виталя, которого сыграл Дмитрий Чеботарёв.

Отнести «Контейнер», заявленный как драма, к какому-либо одному жанру непросто. В нём есть черты и триллера с характерным нагнетанием тревожной обстановки, и детектива с обилием мрачных тайн, и мелодрамы с присущим ей любовным треугольником — возможно, даже не одним.

Визуальная составляющая у ленты довольно спорная. Понятно, почему интимные сцены (например, сеанс вебкама) сняты при приглушённом освещении. Однако неясно, почему большая часть действия происходит вечером и ради достижения какого эффекта персонажи скрываются в тенях во время обычных диалогов.

Из-за этого два центральных героя — Вадим Филиппа Янковского и Игорь Артёма Быстрова — в кадре очень похожи. Перепутать их, скорее всего, не получится, но подобное сходство сбивает с толку.

Кадр из сериала «Контейнер»

© видеосервис START

Это, правда, может быть полезно для поддержания подтекста сериала — всё не то, чем кажется. Отношения Саши и её заказчиков регламентируются контрактом, однако его грубо нарушают и сама суррогатная мать, и клиенты, привыкшие иметь возможность купить что угодно, и посредник — врач. Связь между сёстрами тоже неоднозначна. Суррогатная мать ставит подпись в поддержку пикетчиков, которые мечтают добиться запрета ЭКО. Наконец, в первом же эпизоде происходит убийство: зрителям покажут, кто это сделал, но не намекнут, почему.

Спорные мотивации героев заставляют зрителей ждать объяснения, и к концу первой серии возникают вопросы по каждой сюжетной линии. Наверняка такой ход оправдает себя и создателям ленты удастся надолго удержать интерес аудитории.