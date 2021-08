«Многое сделала не так»: британская поэтесса перепишет мемуары из-за обвинений в расизме

Шотландская писательница и преподаватель Кейт Клэнчи перепишет свои мемуары «Некоторые мои ученики и то, чему они научили меня». В книге, которая ранее была удостоена премии Оруэлла, некоторые читатели нашли признаки расизма и эйблизма. Президент британского Общества писателей Филип Пулман сперва вступился за Клэнчи, однако позже назвал свои комментарии ошибкой. В организации подчеркнули, что высказывания Пулмана не могут отражать позицию остальных её членов.

Шотландской писательнице Кейт Клэнчи предстоит переработать свою книгу воспоминаний «Некоторые мои ученики и то, чему они научили меня» (Some Kids I Taught and What They Taught Me) после того, как некоторые читатели и литературные деятели обвинили автора в расистских и эйблистских высказываниях.

В опубликованных в 2019 году мемуарах Клэнчи описывает свой опыт преподавания в государственных школах. В 2020-м её труд был отмечен премией Оруэлла в области политической литературы. Однако в последнее время книга «Некоторые мои ученики и то, чему они научили меня» подвергалась резкой критике — в частности, в Twitter и на специализированном портале Goodreads.

Читатели приводили слова, которые Кейт Клэнчи использовала для описания учеников. Говоря о представителях расовых меньшинств, она упоминала их кожу «цвета шоколада» или «миндалевидные» глаза. Одного из детей Клэнчи описала фразой «маленький, квадратный, афганский, с большим носом и преждевременными усами».

Кроме того, писательницу заподозрили в дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья. Клэнчи рассказывала о двух учениках с расстройствами аутистического спектра, используя такие слова, как «беззастенчиво странные» и «диссонирующие компаньоны». Автор призналась, что ей нравилось работать с этими учениками по часу в неделю, однако более долгое совместное времяпрепровождение было бы для неё неприятно.

Поначалу Клэнчи утверждала, что подобных слов в книге не было, а затем отметила, что цитаты вырваны из контекста. Её раскритиковали ряд писателей, в том числе Санни Сингх, Мониша Раджеш и Шимен Сулейман. По информации издания The Guardian, эти авторы подверглись травле в соцсетях. Сингх также обвинила британских издателей в создании враждебной среды для небелых писателей.

В итоге Кейт Клэнчи поблагодарила публику за то, что ей продемонстрировали новые аспекты написанного в мемуарах. «Многие комментарии по поводу отрывков из моей книги, особенно тех, которые были вырваны из контекста, слышать было нелегко; но я благодарна тем, кто уделил время тому, чтобы критически взглянуть на мою работу и познакомить меня с другой призмой, через которую могут читаться мои слова», — подчеркнула она.

За писательницу вступились некоторые её коллеги, включая известного автора Филипа Пулмана («Тёмные начала»). Тот вступил в дискуссию в Twitter и призвал не судить о книгах лишь по подборкам цитат, не читая их. Тех, кто поступает подобным образом, он сравнил с террористами. Работу Клэнчи Пулман назвал «человечной, тёплой, порядочной, сердечной и приветливой».

Представители бренда Picador (импринт Pan Macmillan), который выпустил книгу «Некоторые мои ученики и то, чему они научили меня», принесли извинения тем, кто подвергся травле. Они заявили, что дальнейшая судьба мемуаров обсуждается.

«Мы понимаем, что наша реакция была слишком медленной. Мы решительно осуждаем постыдную онлайн-травлю в отношении многих из тех, кто высказался на этот счёт. Подобному нет места в нашем сообществе», — отметили в издательстве.

Вскоре Клэнчи рассказала, что изменит книгу для переиздания. «У меня появилась возможность кое-что переписать в «Некоторых моих учениках». Я благодарна: я знаю, что я многое сделала не так, и я с радостью смотрю на возможность писать лучше и с большей любовью», — сообщила она в Twitter. Писательница заявила, что не считает себя хорошим человеком, и призналась, что испытывает чувство вины.

Позже Филип Пулман отказался от комментариев, которые, как полагал автор, были сделаны им в защиту Клэнчи. Он удалил запись, поскольку разместил её в обсуждении работы Айн Рэнд (по ошибке приняв его за дискуссию о книге «Некоторые мои ученики и то, чему они научили меня»).

«В пылу момента мне показалось, что такой подход исходит от тоталитарного склада ума... Та критика, которую некоторые люди выразили по поводу определённых аспектов книги Кейт Клэнчи, разумна и взвешенна. Я отреагировал очень поспешно, мне следовало уделить больше времени, чтобы разобраться, о чём здесь шла речь», — объяснил литератор.

Также он извинился за то, что его слова навредили представителям расовых меньшинств. «Я приношу извинения за причинённый вред... Писатели цвета (включая детей) и люди цвета, которые не являются писателями (опять же, включая детей), — ваш опыт и воображение заслуживают всяческого уважения», — заключил Пулман.

Так или иначе, слова автора вызвали резонанс в британском литературном мире. Пояснить свою позицию в данном вопросе решили представители Общества писателей. Пулман с 2013 года является президентом этой организации.

В сообщении, опубликованном на сайте общества, подчеркнули, что «Филип написал свои комментарии, выступая в личном качестве, а не от имени Общества писателей». Литераторы напомнили, что Пулман занимает лишь почётную должность и «не играет никакой роли в управлении Обществом писателей». Также они осудили расизм, непрофессионализм и разжигание ненависти.