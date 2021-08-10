«Каждый день имеет значение»: Бритни Спирс не удалось ускорить отстранение отца от опеки над ней

Бритни Спирс не сможет отстранить отца от опеки раньше 29 сентября, на которое запланировано следующее слушание, — соответствующее решение вынес Верховный суд Лос-Анджелеса. Однако представители певицы могут вновь ходатайствовать о переносе заседания на более раннюю дату. Адвокат Бритни Спирс утверждает, что управляющий её финансами Джеймс Спирс растратил состояние дочери и прекратить действие его полномочий как опекуна нужно как можно раньше.

В понедельник, 9 августа, суд постановил не удовлетворять требование адвоката Бритни Спирс Мэттью Розенгарта о переносе слушания по вопросу об отстранении отца певицы, Джеймса Спирса, от её опеки. Заседание суда назначено на 29 сентября, Розенгарт же просил провести его 23 августа или в ближайшие дни после этой даты.

По решению судьи Бренды Пенни дата слушания осталась неизменной, однако Бритни Спирс и её адвокат могут вновь ходатайствовать о более раннем заседании. Розенгарт подавал ходатайство о переносе слушания в четверг, 5 августа.

«Хотя двухмесячное ожидание слушания по данному заявлению может показаться незначительным на фоне 13 лет, госпожу Спирс не следует заставлять и дальше переживать эту травму, терять сон и страдать. Каждый день имеет значение», — указал он в документе.

Представитель Бритни Спирс выражает опасения по поводу того, как отец певицы распоряжается её состоянием. Розенгарт обвиняет Джеймса Спирса в растрате и личном обогащении. Так, за исполнение своих обязанностей он получает $16 тыс. в месяц (при этом на содержание дочери тратит $14 тыс.) и сверх того $2 тыс. на конторские расходы.

В ходатайстве также указано, что в 2019 году Джеймс Спирс заплатил компании Tri Star Sports and Entertainment, которая ранее сотрудничала с Бритни Спирс, $500 тыс., что более чем в два раза превысило предполагаемую сумму, но к тому моменту певица уже не выступала.

«Опека должна быть крайней мерой, действующей во благо человека, находящегося под опекой, а не механизмом, который служит инструментом обогащения третьих лиц», — заметил Розенгарт.

Протесты поклонников Бритни Спирс в Лос-Анджелесе, 14 июля

Reuters

© Mario Anzuoni

Также юрист отметил, что, исходя из отчёта журнала Forbes, объём чистых активов певицы слишком мал, особенно если принимать во внимание, что она записала четыре альбома и активно гастролировала с момента установления опекунства в 2008 году.

При этом утверждается, что Джеймс Спирс не разрешил дочери отдохнуть на Гавайях на её собственные средства. По мнению Розенгарта, этот пример иллюстрирует необходимость приостановить опекунство и освободить Спирса от его обязанностей в ближайшее время.

Представители опекуна отрицают какие-либо правонарушения со стоны их клиента. Ранее Спирс заявил, что «единственным мотивом была его безусловная любовь к дочери и яростное желание защитить её от тех, кто пытается использовать её в своих интересах».

За отстранение Джеймса Спирса высказалась и временный опекун певицы Джоди Монтгомери. Её адвокат Лориэнн Райт заявила, что опекунство пагубно сказалось на психическом здоровье певицы.

«То, что её опекуном по-прежнему является не нейтральное профессиональное доверенное лицо, а её отец Джейми Спирс, серьёзно сказывается на психическом здоровье госпожи Спирс… В интересах госпожи Спирс был бы уход её отца с должности опекуна, чтобы он мог снова стать для неё просто отцом и выстраивать с ней здоровые и основанные на поддержке отношения отца и дочери», — пояснила Райт в беседе с Variety.

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По утверждению Джеймса Спирса, в начале июля Джоди Монтгомери обратилась к нему из-за проблем с психическим здоровьем Бритни. Монтгомери якобы пожаловалась, что певица не принимает лекарства и не соблюдает рекомендаций врачей. Из заявления Спирса следует, что временный опекун предлагала отправить артистку на принудительное лечение. Однако в материалах дела адвокаты Монтгомери заявили об обратном.

На данный момент Джеймс Спирс распоряжается имуществом дочери. Джоди Монтгомери отвечает за личное благополучие певицы и решает вопросы, касающиеся её здоровья.

После слушания в понедельник Бритни Спирс сделала две публикации в Instagram. Одна из них представляет собой небольшое видео, на котором поклонник певицы показывает флаг с надписью #Free Britney.

В подписи артистка порассуждала о том, что фанаты рекомендовали ей подбирать материалы для постов осторожнее (недавно она публиковала фото и видео топлес). Однако сама Спирс считает, что была излишне осмотрительной.

Также она разместила короткий ролик кулинарной тематики и рассказала, что планирует уделять меньше внимания соцсетям.

«В системе, в рамках которой я так долго чувствовала себя совершенно безнадёжно, у меня хотя бы есть площадка, чтобы делиться своими мыслями! Здесь лучше всего подходит цитата Селены Гомес: «Мир может быть жестоким. Мне это известно. Тебе это известно. Убивай их добротой». К сожалению, в последнее время СМИ были довольно жестоки и сообщали обо мне ужасную и подлую ложь, так что с этого момента я буду делать меньше публикаций», — написала Бритни.