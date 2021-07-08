Портрет поколения или «блёклая попытка»: как зрители и критики встретили перезапуск сериала «Сплетница»

В сети вышел первый эпизод сериала «Сплетница» — перезапуска одноимённого проекта, который транслировался по телевидению с 2007 по 2012 год. У пользователей интернета сложилось преимущественно позитивное впечатление о сериале, хотя личность Сплетницы вызвала у них некоторое недоумение. Мнения критиков разделились: кому-то новая лента понравилась, в то время как другим не хватило острых тем, яркого конфликта и убедительной актёрской игры. Осторожно: спойлеры.

8 июля на стриминговом сервисе HBO Max появилась первая серия шоу «Сплетница» — перезапуска одноимённого сериала, который выходил в телеэфир в течение пяти лет, с 2007 по 2012 год.

В центре повествования вновь оказались ученики элитной Нью-Йоркской школы. Некоторые пикантные подробности их частной жизни становятся известны всему интернету благодаря анонимному блогу в Instagram.

Первые зрители делятся впечатлениями в соцсетях — многим перезапуск пришёлся по вкусу, и ему пророчат успех оригинального проекта.

«Судя по первому эпизоду, «Сплетница» определённо будет одним из лучших подростковых сериалов нашего поколения. Персонажи, сеттинг и атмосфера идеально сплетаются воедино, чтобы создать историю, которую вы будете смотреть, затаив дыхание. С нетерпением жду продолжения», — пишет один из блогеров.

Другой автор обратил внимание, что сценаристы хорошо разбираются в жизни подростков. «Отсылки к современной поп-культуре или к реалиям нашего поколения не выглядят инородными. Сценаристы «Сплетницы» явно в своей стихии, поскольку всё сошлось идеально», — замечает он.

Кадр из сериала «Сплетница»

© imdb.com

Блогерам также понравилось, как центральные герои взаимодействуют между собой. «Джулиен — такая лапочка. Мне нравятся её отношения с Зоей», — рассказала пользовательница Twitter.

Другая зрительница особо выделила музыкальное сопровождение к новому проекту. «Кто бы ни выбирал песни для саундтрека, этот человек заслуживает огромной похвалы. Каждый раз, когда начинала играть какая-то песня, я испытывала настоящий экстаз», — делится впечатлениями она.

Кто-то из пользователей считает первую серию лучшим открывающим эпизодом за последнее время.

Не всем, однако, понравилась задумка сделать той самой Сплетницей учителей элитной школы. «Итак, отзыв на ребут «Сплетницы». Мне нравится, правда, но сюжетный поворот «учитель пытается формировать умы нового поколения», став Сплетницей, не по мне... Не нужно было показывать нам, кто это, а просто наращивать напряжение как в оригинале. В любом случае, с нетерпением жду новых серий», — отмечает другой зритель. Он рассказал, что в первом эпизоде перезапуска его порадовали полиаморные отношения, соперничество между сёстрами, стервозные героини и модные образы персонажей.

А вот образы представителей старшего поколения вызвали у пользователей соцсетей вопросы. «А почему эти учителя, которым уже за 35, позволяют 16-летним подросткам так терроризировать себя?», — размышляют в соцсетях.

Некоторые зрители наоборот ждут своего рода возмездия для преподавателей, избравших непедагогичную линию поведения. «Эти учителя сливают информацию, занимаются кибертравлей и создают ложное напряжение между своими учениками... Жду не дождусь, когда их уволят», — пишут в Twitter.

Кадр из сериала «Сплетница»

© imdb.com

Незадолго до премьеры впечатлениями о картине поделились профессиональные критики.

Редактор IndieWire Бен Трэверс оценил сериал на тройку с минусом. Главным недостатком он считает отсутствие ярких эмоций. «У новой «Сплетницы» серьёзная проблема с драматизмом: его почти нет», — пишет Трэверс.

По мнению критика, напряжение теряется в деталях жизни гламурных подростков, а проблемы социального неравенства неочевидны — хотя для США этот вопрос особенно актуален. Однако авторы сценария постарались избежать сложных тем в том, что касается как общественных, так и межличностных отношений.

«Новая «Сплетница» на удивление аккуратная, вопросы, которая она поднимает, слишком сдержанные, предсказуемые и банальные. Сериал с неохотой затрагивает тему социального расслоения в старшей школе, делавшую оригинал настолько жизненным, и вовсе не стремится разобраться в том, как эти «пробуждённые» подростки взаимодействуют с миром, с подозрением относящимся к власти, которой они обладают в силу происхождения», — отмечает эксперт.

Также, по мнению критика, кинематографисты избрали странный подход к образу главной героини Джулиен: зрители видят лишь то, что девушка показывает публике — но не её истинное лицо. Остальные персонажи слишком положительные: они стремятся быть дружелюбными, сочувствовать окружающим и прощать ошибки. В целом критику не хватает многих вещей, вокруг которых был выстроен мир старого проекта.

«Сплетница» оказывается сериалом, который характеризует то, чего в нём нет: тут нет Серены и Дэна, а, значит, нет центральной романтической линии; нет противостояния Серены и Блэр, а с ним и центрального конфликта... «Сплетница» 2.0 кажется такой же глянцевой, застёгнутой на все пуговицы и скучной, как страница её инфлюенсера в Instagram», — подытоживает Трэверс.

По мнению автора портала Decider.com Кайлы Кобб, у нового сериала, напротив, есть определённый потенциал. Критик отмечает, что герои по-другому воспринимают медиа: если в оригинальной картине они боялись повышенного внимания к своей персоне, то теперь жаждут его.

Достоинством ленты эксперт считает смелость, с которой кинематографисты показывают сексуальные отношения. Другая сильная сторона картины — тщательный подбор стильных и актуальных нарядов для героев, который остался неизменным с конца 2000-х.

Среди недостатков Кобб выделяет отказ от ироничного тона повествования, присущего оригинальному сериалу, а также желание креативной команды сделать персонажей практически идеальными.

«Создатели новой версии сериала боятся наделить своих главных героев хотя бы минимальными несовершенствами. Даже самый жестокий план мести сопровождается слезливой предысторией. В результате получается подростковая драма о порочных, плетущих интриги школьниках, которые в действительности не так уж порочны и вообще испытывают чувство вины за свои проделки», — пишет автор.

Критик полагает, что, если сценаристам удастся отойти от подобной практики, новая «Сплетница» сможет стать ярким культурным явлением.

Дэниел Файнберг из The Hollywood Reporter увидел в проекте «наполовину блёклую попытку по-новому подать мыльную историю из оригинального сериала, а наполовину вызывающую недоумение и в меру амбициозную переработку первоисточника, к которой новый проект пока не очень готов».

Кадр из сериала «Сплетница»

© imdb.com

Он отмечает, что на протяжении первых четырёх эпизодов второстепенным персонажам уделяется совсем мало внимания.

Динамику в повествование, по его мнению, вносят три составляющие: наличие в сюжете аналога Чака Басса из оригинального сериала, появление девушки-новичка (и одновременно единоутробной сестры главной героини), а также возвращение Сплетницы с голосом Кристен Белл.

Основным вопросом, в отличие от оригинального фильма, будет не личность, а сущность Сплетницы — этот ход «поднимает важные социологические вопросы об использовании соцсетей в качестве инструмента общественного контроля».

Файнберг также считает, что создатели ленты не реализовали потенциал, заложенный в решении снять сериал о временах после пандемии. По мнению критика, было бы интересно посмотреть, как ограничения, связанные с распространением коронавируса, изменили жизнь школьников даже из привилегированного слоя общества и с каким настроем те вернулись с дистанционного обучения к традиционным урокам и живому общению.

Кроме того, эксперт критикует актёрский состав: мужская часть каста выглядит слишком взрослой и не способна создать ощущение эмоциональной близости со своими экранными партнёршами.

В целом Дэниел Файнберг остался недоволен тем, что «в первых эпизодах вводится множество непроработанных любовных треугольников; бесчисленные неубедительные и нелепые недопонимания, которые не привели бы к накалу страстей, если бы герои научились нормально общаться; и та же Сплетница-провокатор, что и в оригинальном сериале».

Автор Variety Кэролайн Фрамке отзывается о ленте преимущественно благосклонно. Она считает, что кинематографисты учли достоинства и недостатки оригинального сериала в новой работе. По её мнению, все сюжетные линии поданы ярко и сбалансированно. Кроме того, критику понравилась игра актёров Джордан Александр и Томаса Доэрти. «Не важно, ведёт Сплетница блог или аккаунт в Instagram: чем больше изменений, тем меньше отличий мы видим», — заключает эксперт.

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И новый, и оригинальный сериалы основаны на книгах американской писательницы Сесили фон Зигесар. В старом проекте центральные роли исполняли Лейтон Мистер, Блейк Лайвли, Эд Вествик, Пенн Бэджли и другие.

Продюсеры ленты Лесли Морганштейн, Джош Шварц и Стефани Сэвадж, а также шоураннер Джошуа Сафран работали над обеими версиями истории. Кроме того, к образу рассказчицы вернулась актриса Кристен Белл.

В других ролях заняты молодые артисты Джордан Александр, Эван Мокк, Томас Доэрти, Уитни Пик, Илай Браун, Адам Чанлер-Берат, Эмили Элин Линд, Зион Морено. В новой ленте куда больше небелых персонажей (а значит, и актёров). Как ранее объяснял Джошуа Сафран, шоу задумывалось более инклюзивным в соответствии с современными тенденциями.