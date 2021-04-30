Новые герои и социальные сети: что известно о перезапуске сериала «Сплетница»

В июле состоится премьера сериала «Сплетница» — перезапуска одноимённого проекта, выходившего с 2007 по 2012 год. События новой ленты развернутся в той же вселенной спустя восемь лет после событий оригинальной истории. В центре сюжета вновь окажутся ученики частных школ Нью-Йорка. Ожидается, что новая «Сплетница» отразит влияние социальных сетей на человеческие жизни.

Премьера сериала «Сплетница», производством которого для HBO Max занимаются Warner Bros. Television, CBS Studios, Fake Empire и Alloy Entertainment, состоится в июле 2021 года. Об этом заявил на своей странице в Twitter шоураннер сериала Джошуа Сафран.

Новая «Сплетница» представляет собой перезапуск одноимённого сериала, выходившего на телевидении с 2007 по 2012 год. Обе ленты основаны на цикле молодёжных романов американской писательницы Сесили фон Зигесар.

Наряду с Сафраном над лентой работают продюсеры Джош Шварц, Стефани Сэвадж и Лесли Морганштейн. Все они участвовали в создании оригинального шоу. Режиссёром первых двух эпизодов выступит Карина Эванс. Ранее она трудилась над лентами «Снегопад» и «Долина соблазна».

Действие нового сериала развернётся в той же вселенной, что и события прототипа. В центре сюжета вновь окажутся ученики частных школ Нью-Йорка, которые «сталкиваются с наблюдением за их действиями в сети». Участия старых героев пока не ожидается, однако, как уточнил Джош Шварц, исключать их появления на экране не стоит — при желании актёры могут подключиться к проекту, однако основной сюжет не будет выстраиваться вокруг их персонажей.

Новая лента отразит влияние соцсетей на современный мир, а важным её отличием от оригинального шоу станет отсутствие главной интриги, связанной с личностью загадочного блогера, который следит за главными героями. По задумке авторов, в наши дни черты этого персонажа есть в каждом из нас.

«Мы ощущали, что в нашей версии актёры повзрослели... и историю о группе взрослых, контролируемой Сплетницей, мы сочли не особо логичной. Нам показалась очень интересной идея о том, что теперь каждый из нас в каком-то смысле «сплетница», мы стали адептами своего собственного полицейского государства социальных сетей. Любопытно то, как всё это развивается, меняется и трансформируется. А потому, нам кажется, сейчас самое время рассказать эту историю, создав героев нового поколения старшеклассников Верхнего Ист-Сайда», — объяснил Шварц в беседе с порталом E!.

Ещё одна задача, которую ставили перед собой авторы шоу, — сделать его более инклюзивным. По словам Джошуа Сафрана, именно эта идея убедила его присоединиться к новому проекту.

«Я сказал: «Знаете, мне бы хотелось сделать то, для чего у нас не было возможностей тогда». Мысль об этом не давала мне спать по ночам — более инклюзивный сериал», — рассказал Сафран в интервью The Hollywood Reporter.

Среди героев новой «Сплетницы» — больше цветных людей. Кроме того, по словам Сафрана, в сценарий вошло много сцен, связанных с персонажами нетрадиционной ориентации. Продюсер утверждает, что только такой подход позволит отразить реальную ситуацию в мире в наши дни.

«Во многом это связано с обликом современного мира, с тем, откуда проистекает богатство и привилегии, и способами со всем этим справиться», — цитирует Сафрана W Magazine.

Ранее на официальной странице сериала в Instagram были представлены первые фотографии героев с описанием их жизненных приоритетов. Жюльен Каллоуэй (Джордан Александр) прежде всего ценит влияние, Максу Вулфу (Томас Доэрти) важна свобода, а Зоя Лотт (Уитни Пик) ставит во главу всего перспективы. Кейт Келлер (Тави Гевинсон) отличают её амбиции, Одри Хоуп (Эмили Элин Линд) — милосердие, а Луну Ла (Зион Морено) — стиль. Также центральными персонажами «Сплетницы» станут Оби Бергманн IV (Эли Браун), Акено «Аки» Мензис (Эван Мок) и Моне де Хаан (Саванна Смит). У них в приоритете — привилегии, невинность и власть соответственно.

В качестве рассказчика в проект вернётся Кристен Белл.

Премьера «Сплетницы» состоялась осенью 2007 года. Сериал полюбился многим зрителям и стал одним из самых популярных проектов телеканала CW за всю историю. Он получил высокие оценки критиков (84% «свежести» на портале Rotten Tomatoes) и прославил Блейк Лайвли, Эда Вествика, Лейтон Мистер, Пенна Бэджли и других актёров.

Проект был интересен женской аудитории не только сюжетом, но и обилием модных образов, которыеб демонстрировались на экране. Считается, что «Сплетница» оказала большое влияние на чувство стиля зрительниц.



