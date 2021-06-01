Злодеи в тихих местах: что смотреть в кино на этой неделе

В первую неделю лета на большие экраны выходит «Круэлла» — стильная история становления антагонистки из ленты «101 далматинец». Знакомых героев зрители увидят и в продолжении фильма ужасов «Тихое место» с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи. Режиссёр Валерия Гай Германика в документальной трагикомедии «Папа» представит сцены из жизни своей семьи. Также в кинотеатрах — триллер «Выбор Фредерика Фитцелла» и фестивальное драмеди «Мейнстрим».

«Круэлла» (Cruella)

Спустя 60 лет после выхода классического диснеевского мультфильма «101 далматинец» и через четверть века после премьеры одноимённого игрового фильма кинематографисты рассказывают историю Круэллы Де Виль — той самой злодейки, одержимой идеей сшить шубу из собачьих шкур.

Зрители перенесутся в атмосферу 1970-х. Девушка Эстелла, ещё в детстве оставшаяся без родителей, пытается выжить в большом городе. Эстелла мечтает стать модельером, и сделать карьеру героине помогают тёмные стороны её непростой личности.

Фильм с Эммой Стоун и Эммой Томпсон поставил Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Подробнее о том, какой получилась история Круэллы, — в материале RT.

«Тихое место 2» (A Quiet Place Part II)

Актёр и режиссёр Джон Красински вернулся к хоррору о монстрах, которые выслеживают людей по звуку. Хотя зрители уже знают, что представляют из себя эти чудовища, создатели фильма предусмотрели новые интриги и новых врагов для семьи Эббот — главных героев первой части.

К актёрскому составу предыдущего фильма (Эмили Блант, Ноа Джуп, Милли Симмондс) присоединился Киллиан Мёрфи.

Картина показала лучший старт за время пандемии коронавирусной инфекции в США, собрав более $48 млн за первые трое суток проката. Рейтинг «свежести» и число положительных отзывов зрителей, по данным сайта Rotten Tomatoes, составляют более 90%.

Подробнее о том, как фильм встретили зарубежные зрители, — в материале RT.

«Мейнстрим» (Mainstream)

Молодым жителям Лос-Анджелеса Фрэнки (Майя Хоук) и Линку (Эндрю Гарфилд) удаётся прославиться, записав пару видео для YouTube. Герои находят спонсоров, разворачивают масштабную пиар-кампанию и оказываются на телевидении, однако перед лицом успеха проявляются их худшие стороны.

Критик из THR Дебора Янг называет персонажа Эндрю Гарфилда в «Мейнстриме» версией Джима Керри в «Шоу Трумана» для поколения Z.

Автор портала RogerEbert.com Айзек Фелдберг также разглядел отсылки к прошлому кинематографа. «Мягкие композиции фильма несут в себе очарование старого Голливуда, одновременно ностальгическое и мрачное, под стать решению Копполы преподнести её финал между кладбищем и сценой», — считает критик.

Постановщиком ленты выступила Джиа Коппола, внучка режиссёра трилогии «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. В 2020 году «Мейнстрим» участвовал в программе венецианского фестиваля «Горизонты».

«Папа»

Скандальный режиссёр Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь», «Да и да», «Школа») представляет свой новый документальный фильм. Главным героем постановщица выбрала своего отчима Александра Брауна. Съёмки начались вскоре после смерти матери Германики и продлились одно лето. В это время семья путешествовала по Италии и Греции, также какое-то время оставалась в Москве.

В эфире «Русского Радио» Германика назвала картину «элементом психотерапии». В кадре Валерия и Александр вспоминают моменты из детства Германики и решают насущные проблемы вроде покупки обуви.

Также зрителям предстоит увидеть, как 91-летнего Брауна госпитализируют (однако он не теряет оптимизма и жизнелюбия даже в палате) и как дед впервые встретит новорождённого внука. По мнению постановщицы, этот фильм можно считать трагикомедией.

«Выбор Фредерика Фитцелла» (Flashback)

Звезда проектов «Волчонок» и «Бегущий в лабиринте» Дилан О’Брайен — снова на экранах с главной ролью в триллере с оригинальным названием «Флешбэк». Герой О’Брайена Фред Фитцелл ведёт обычную жизнь. Однако после встречи с давним знакомым героя начинают преследовать видения о девушке Синди, исчезнувшей во время учёбы в старших классах.

Происшествие каким-то образом было связано с наркотиком, который появился в школе в то время. События прошлого, будущего и настоящего смешиваются, и герою открываются альтернативные жизненные пути.