Две Эммы на тропе модной войны: каким получился фильм «Круэлла»

3 июня в российских кинотеатрах начнётся показ криминальной комедии «Круэлла», вдохновлённой романом Доди Смит «101 далматинец». Фильм посвящён становлению главной злодейки классической истории — эксцентричного дизайнера Круэллы де Виль. По сюжету девушке, при рождении названной Эстеллой, предстоит научиться выживанию в незнакомом городе, построить карьеру в индустрии моды и разгадать тайну своего рождения. Но прежде всего — найти гармонию с тёмной стороной своей души. Главные роли в фильме исполнили оскароносные актрисы Эмма Стоун и Эмма Томпсон.

В четверг, 3 июня, в российский прокат выйдет криминальная комедия студии Disney «Круэлла», снятая по мотивам романа Доди Смит «101 далматинец». Режиссёром ленты выступил Крэйг Гиллеспи, ранее снявший фильмы «Тоня против всех», «И грянул шторм», «Ночь страха». Среди сценаристов — Дэна Фокс («Однажды в Вегасе»), Тони Макнамара («Фаворитка») и Алин Брош Маккенна («Дьявол носит Prada»). Главная роль досталась звезде «Фаворитки» и «Ла-Ла Ленда» Эмме Стоун, а её оппонента, Баронессу, сыграла Эмма Томпсон («Реальная любовь», фильмы серии «Гарри Поттер»).

Фильм посвящён истории становления героини популярного романа и его экранизаций — дизайнера Круэллы де Виль, урождённой Эстеллы. Её и в детстве нельзя было назвать обычным ребёнком — Эстелла всегда отличалась от сверстников. Она придерживалась собственного, нестандартного взгляда на моду и демонстрировала окружающим твёрдый характер и бунтарский дух. Тем не менее Эстелла вела вполне нормальный для любой школьницы образ жизни. До тех пор, пока ей не пришлось пережить трагедию: любящая мать Эстеллы погибла у неё на глазах, а сама девочка осталась совершенно одна в незнакомом городе без крыши над головой и средств к существованию.

С того момента и без перерыва героиня училась выживать. В этом Эстелле помогали новые друзья, воришки Джаспер и Хорас, со временем ставшие для неё настоящей семьёй. В юные годы компания перебивалась мелкими кражами, а со временем организовывала более крупные аферы.

Несмотря на невзгоды, героиня ни на день не забывает о своей мечте — стать модным дизайнером. Поэтому в ходе повествования девушке-таки предстоит построить карьеру (и раскрыть тайну своего рождения).

Первая часть картины, посвящённая попыткам Эстеллы выжить в большом городе и пробиться в модную индустрию, смотрится на одном дыхании, легко и весело. Героиня вместе со своими друзьями и двумя собаками виртуозно организует разнообразные аферы, а вскоре устраивается на работу в модный бутик. Правда, на самую низкую должность — уборщицей. Но и там Эстелла не оставляет попыток продемонстрировать свой талант компетентным лицам, порой оказываясь в комичных ситуациях. Однажды её старания увенчиваются успехом — девушка получает работу мечты и попадает в подчинение к успешному дизайнеру Баронессе, эффектной и уверенной в себе женщине с непростым характером.

Тут напрашивается сравнение «Круэллы» с лентой «Дьявол носит Prada», однако при дальнейшем просмотре эти ассоциации улетучиваются почти сразу же. Главным образом — благодаря колоссальной разнице в характерах героинь.

Сюжет затягивает практически с первого появления взрослой Эстеллы на экране. Однако в какой-то момент зритель может задаться вопросом: при чём здесь «101 далматинец»? Поначалу в «Круэлле» мало что напоминает о более близких к тексту экранизациях романа. По паре раз в кадре мелькают трое далматинцев, а также школьная подруга Эстеллы Анита, в новой интерпретации получившая фамилию Дарлинг. Узнаваема и причёска главной героини, однако Эстелла по совету матери пытается слиться с толпой и прячет двухцветные волосы под менее заметным бордовым париком. Словом, зрителям показывают самостоятельную картину, лишь изредка отсылающую к известному сюжету.

Однако всё резко меняется примерно спустя первый час экранного времени. Героиня, внутри которой с самого начала идёт борьба хорошей девочки со злым гением, наконец решает дать волю второму. Тогда Эстелла со своей нерешительностью и париком исчезает, а в игру вступает дерзкая, яркая и эксцентричная Круэлла. Подобно персонажу из анимационной экранизации, она неумело, но очень задорно рассекает на ретро-автомобиле, демонстрирует эффектные наряды и напролом идёт к своим целям — будь то карьера, поиски справедливости или месть.

Создатели фильма рассказывают, как появились отличающие Круэллу черты — например, необычная фамилия, интерес к пятнам и зловещий смех. Превращение Эстеллы в Круэллу в принципе продумано удачно: это не произвольная попытка оправдать отрицательного персонажа, что нередко случается с кинозлодеями, а вполне убедительная история. Ещё в детстве героиня становится свидетельницей крайне трагичных событий, способных перевернуть чьи угодно взгляды на жизнь.

В то же время в случае с Круэллой не приходится говорить о типичном кинозлодее, и в этом состоит главное несоответствие фильма оригинальной истории. Героиня Стоун не только не хочет убивать собак — она их всегда очень любила. А приключения, в которые ввязывается девушка, обусловлены отнюдь не жаждой заполучить необычную шубу.

Вероятно, многим поклонникам «101-го далматинца» может не понравиться такой поворот событий, однако именно он кажется самым адекватным решением, которое позволило сохранить яркий характер героини и в то же время не нарушить никакие моральные нормы.

Впрочем, и самый ностальгирующий зритель найдёт в «Круэлле» много приятного для себя. В фильме, пусть и нечасто, но встречаются очень узнаваемые моменты, например размышления о сходстве домашних питомцев и их хозяев. Особенно очаровательной получилась сцена после титров. Наверное, она способна растрогать каждого, кто когда-то смотрел анимационную экранизацию романа.

При всех достоинствах сюжета «Круэллы» вызывает недоумение желание авторов ленты максимально доходчиво объяснить свои идеи. Будто недооценивая способности зрителя, некоторые мысли и переживания героини кинематографисты доносят посредством затянутых монологов. И дело даже не в том, что эпизоды, где Круэлла разговаривает сама с собой, выглядят странно: её речь полностью дублирует сказанное с экрана ранее.

Отдельного внимания зрителей заслуживают многочисленные наряды. Над ними работала художница по костюмам Дженни Беван, удостоенная двух «Оскаров» — за проекты «Комната с видом» и «Безумный Макс: Дорога ярости». В её работах для «Круэллы» отражён стиль 1970-х, некоторые костюмы демонстрируют влияние стиля панк на модную индустрию.

Практически каждое появление Эммы Стоун на экране в шикарных и поражающих воображение нарядах превращено в зрелищный перформанс, помимо одежды включающий запоминающийся выход и идеально подобранное музыкальное сопровождение — в фильме звучат фрагменты хитов Queen, Rolling Stones, Deep Purple, The Doors, Нины Симон, Джуди Гарленд, Дэвида Боуи и многих других звёзд. Кульминацией становится модный показ под песню I Wanna Be Your Dog.

Практически так же эффектна в своём не менее злодейском образе Эмма Томпсон. В её стиле — больше классики, но не лишённой интересных элементов. В конечном счёте на экране между двумя в некотором плане похожими героинями в блистательном исполнении оскароносных актрис разворачивается самая настоящая и очень увлекательная война, а соревнуются они не только в хитрости, целеустремлённости и жестокости, но и в чувстве стиля.